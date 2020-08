Oroscopo di oggi, martedì 4 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

By

Ecco l’oroscopo di oggi martedì 4 agosto 2020. Siamo arrivati martedì! Quale umore accompagnerà questa giornata i segni zodiacali? Nervosismo alle stelle per il Toro e il Leone che devono fare fronte ai loro problemi lavorativi. L’Ariete tornerà dominatore della scena, proprio come piace a lui! Ancora troppa stanchezza per lo Scorpione. Se volete saperne di più, leggete il seguente oroscopo di oggi rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi martedì 4 agosto 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete riprenderà il comando della sua vita, mentre il Leone farà i conti con nervosismo e stanchezza. Il Sagittario ritrova nuova grinta dopo alcuni mesi che lo hanno messo sotto torchio.

Oroscopo di oggi martedì 4 agosto 2020: segni di aria

Miglioramenti importanti nella sfera professionale dei Gemelli, la Bilancia avrà alcune giornate molto produttive, per cui dovrà darsi da fare! L’Acquario sarà pura elettricità mista ad agitazione.

Oroscopo di oggi martedì 4 agosto 2020: segni di terra

Come indica l’oroscopo di oggi il Toro è turbato da molti causati dalle finanze, mentre la Vergine potrà continuare la sua scalata al successo. Il Capricorno è in una fase meditativa: guai a disturbarlo!

Oroscopo di oggi martedì 4 agosto 2020: segni di acqua

Finalmente il Cancro potrà recuperare in amore, mentre lo Scorpione dovrà tenere testa a una stanchezza fisica che non gli concederà tregua. Rinascita sentimentale per i Pesci!