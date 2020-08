Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 5 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 5 agosto 2020. Quali raccomandazioni rivolgerà il noto astrologo romano ai segni zodiacali per questo mercoledì? Servirà molta cautela al Sagittario, mentre il Capricorno sta vivendo cambiamenti di lavoro significativi. Giornata di profonde riflessioni per l’Acquario, i Pesci avranno un risveglio dei sensi e della passione. Ecco, più nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 5 agosto 2020: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e giovedì dovrai usare molta cautela, perché potresti sentirti molto nervoso, qualcuno potrebbe perdere addirittura le staffe. Il fatto è che hai un bisogno profondo di staccare la spina, di prenderti uno spazio tutto tuo e ricaricare le pile. Forse ci sono ancora preoccupazioni legate alla casa che ti levano tranquillità. Per le prossime 48 ore sii prudente!

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 5 agosto 2020: Capricorno

Stai andando incontro a un periodo di lavoro più tranquillo. Adesso però dovrai chiudere tutte quelle situazione che ti procurano del disagio. Chi ha concluso da poco un rapporto professionale e sta avendo contatti nuovi non dovrà allarmarsi: è una buona cosa! Le chiusure di quest’anno non sono negative, tutt’altro! Potrebbe aprire la porta a un cambiamento importante. In amore, invece, c’è ancora della tensione. In agosto qualcuno sarà costretto a fare i conti con un amore a distanza oppure ci sono contrasti non risolti.

Oroscopo domani mercoledì 5 agosto 2020: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata meditativa. Avrai voglia di isolarti per recuperare te stesso. Perché non startene un po’ tranquillo in qualche luogo con poca gente? In questo momento hai bisogno di riflettere sui tuoi sentimenti, ma anche sulle questioni di lavoro. Forse dovrai addirittura inventarti una nuova possibilità, qualcuno opterà per uno stravolgimento di vita da cima a fondo.

Oroscopo domani mercoledì 5 agosto 2020: Pesci

Domani la Luna sarà nel segno e amplificherà la tua parte intuitiva, il contatto con le emozioni. Il mese di agosto risveglierà la passione, porterà benefici in amore, ma anche nei rapporti famigliari; qualcuno potrebbe riscoprire il valore della famiglia, soprattutto considerato il fatto che i problemi di lavoro appena vissuto hanno infierito molto nei rapporti familiari. Il weekend ti permetterà di recuperare.