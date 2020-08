By

Riccardo Guarnieri si sente incompreso dopo la rottura con Ida Platano e sembra essere sempre più convinto della scelta presa dopo la quarantena. L’ex cavaliere di Uomini e Donne è tornato attivo sul suo profilo social dopo una lunga paura che ha utilizzato per riflette ma soprattutto per tenersi distante dai tantissimi gossip.

Nelle ultime settimane infatti, la rottura tra i due si è ufficializzata sempre di più tanto da innescare nei social tantissime critiche e offese nei confronti di entrambi. I fan del programma già da tempo continuavano ad avere dei fortissimi dubbi sulla coppia dopo i tantissimi tira e molla degli anni passati.

Proprio per questo, quando la coppia ha ufficializzato la sua rottura per l’ennesima volta i fan del programma si sono scagliati contro di loro accusandoli di aver mentito a tutti. Riccardo Guarnieri però, durante la giornata di ieri, ha deciso di lanciare una nuova frecciatina nei confronti della sua ex compagna. Quali sono state le sue parole?

Riccardo Guarnieri si sente incompreso

L’ex cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne ha cercato in tutti i modi di far funzionare le cose con la ex compagna. Durante la quarantena infatti, la coppia ha passato tutti e due i mesi insieme a casa di Ida, lasciando credere che le cose procedessero nel verso giusto.

La coppia però, è riuscita a mascherare benissimo le tantissime incomprensioni caratteriali che stavano nuovamente emergendo all’interno della coppia, fino a quando hanno deciso di dividersi nuovamente.

Durante la giornata di ieri però, Riccardo Guarnieri ha deciso di lanciare una nuova frecciatina nei confronti di Ida Platano e di tutte quelle persone che, sono dalla parte della dama. Quali sono state le sue parole?

Ex cavaliere convinto di aver ragione

Le parole che Riccardo Guarnieri ha affermato all’interno del suo profilo Instagram fanno pensare a quanto lui si senta ancora incompreso sia dalla sua ex compagna che dai telespettatori. Secondo il punto di vista dell’ex cavaliere infatti, molto spesso Ida non è riuscita a superare alcune vecchie ferite che hanno così impedito di vivere a pieno il futuro con Riccardo.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha così affermato solo la sua ultima foto: “Se non capisci una persona, il tempo te lo spiega…”. Queste parole hanno lasciato intendere quanto Ida non avesse capito completamente il suo ormai ex compagno, lasciando al tempo la conferma delle sue azioni.