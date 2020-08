Ricetta Arepas: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi andremo a edere come si preparano le Arepas, sono una sorta di pane, tipiche del Venezuela. Si possono mangiare o così tal quale o, nella maggior parte dei casi, vengono farcite con la carne sfilacciata e verdure varie con salsine di ogni tipo, formaggi. Queste focaccine di farina di mais si preparano in alcuni paesi del Sud America fra cui la Colombia e il Venezuela.

Arepas – Ingredienti

Ingredienti per 8 arepas.

Farina di mais bianco precotto 320 g

Acqua 400 g

Olio di semi di mais 1 cucchiaio

Sale fino 1 cucchiaino

Per cuocere:

Olio di semi di mais 2 cucchiai

Arepas – Preparazione

Per preparare le arepas, prendete una ciotola capiente e versate all’interno l’acqua, il sale e l’olio, poi mescolate per dissolvere il sale.

Aggiungete la farina poco per volta mentre mescolate il composto con le dita. Amalgamate bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto morbido ma compatto e non appiccicoso. Lasciatelo riposare nella ciotola per 3 minuti per permettere alla farina di assorbire l’acqua in modo uniforme.

Trascorso questo tempo, dividete l’impasto ottenuto in porzioni da circa 90 g l’una: formate delle palline e schiacciatele sul palmo della mano fino a uno spessore di 1,5 cm, poi modellatele sul piano di lavoro per ottenere una forma regolare. Dopo aver formato i dischi, scaldate l’olio in una padella e cuocete le arepas a fiamma media per 4 minuti da un lato e 3 minuti dall’altro, fino a quando non inizieranno a dorarsi e a formare delle macchie più scure. Le vostre arepas venezuelane sono pronte per essere farcite e gustate.

Arepas – Consigli utili

Si consiglia di consumare subito le arepas venezuelane perché dopo la cottura tenderanno a indurirsi.

Per realizzare le arepas è fondamentale utilizzare la farina giusta: per essere sicuri, controllate che ci sia la dicitura “per arepas” sulla confezione. Le arepas si possono anche friggere o cuocere al forno.