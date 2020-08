Ricetta filetti di merluzzo al forno: ingredienti, preparazione e consigli

I filetti di merluzzo al forno sono una ricetta facile e veloce da preparare tanto con il merluzzo fresco che con quello surgelato. Dei semplicissimi filetti di merluzzo aromatizzati con burro fuso e aromi freschi e passati in forno. Un modo veramente facile e velocissimo per preparare dei semplici filetti di pesce. Infatti, oltre al merluzzo, potete preparare allo stesso modo dei filetti di platessa, di orata e via dicendo. Vi basterà accompagnare il tutto con un bel contorno di verdure oppure di patate e avrete un secondo piatto veramente squisito.

Filetti di merluzzo al forno – Ingredienti

Ingredienti per 2 persone:

filetti di merluzzo: 2 grandi

burro: 30 gr

rosmarino timo, maggiorana

scorza di 1 limone grattugiata

sale

pepe

pangrattato

Filetti di merluzzo al forno – Procedimento e consigli utili

Se usate il merluzzo fresco, evisceratelo e sfilettatelo. Se usate i filetti di merluzzo surgelati, non dovete far altro che scongelarli a temperatura ambiente.

Disponete i filetti di merluzzo in una teglia.

In una padella sciogliete il burro e aggiungete il trito di aromatiche fresche (rosmarino, timo e maggiorana) e la scorza di limone grattugiata.

Versate il burro fuso aromatizzato sui filetti di merluzzo e ricoprite con del pangrattato per dare una nota croccante alla preparazione.

Infornate i filetti di merluzzo a 200 C per 15 minuti circa, fino a quando risulteranno leggermente dorati in superficie. Non cuocete troppo il pesce perché diventa stopposo.

A cottura ultimata, salate e pepate.

Servite i vostri filetti di merluzzo al forno caldi con qualche cucchiaiata di fondo di cottura e accompagnate con il contorno che più vi piace.

Io ho optato per degli spinaci in padella ma anche le patate non sono niente male come accompagnamento.