Valeria perdona Ciavy | Amore da business fuori da Temptation Island?

Valeria sembra essere tornata sui suoi passi e perdona Ciavy dopo la fine di Temptation Island. La coppia entrata insieme e uscita separata sembra però dare una seconda possibilità al loro rapporto secondo un’indiscrezione arrivata sui social.

La ex fidanzata di Ciavy aveva deciso di abbandonare Temptation Island da sola quanto, durante i giorni nel villaggio ha capito di non essere realmente innamorata di lui. Le tantissime mancanze di rispetto nei suoi confronti da parte di Ciavy durante gli anni passati, sembrano aver convinto Valeria a prendersi del tempo per sé stessa, mettendo così fine alla sua storia d’amore.

La reunion durante l’ultima puntata del docu-reality ha mostrato una Valeria ancora più decisa della sua scelta, confessando a Filippo Bisciglia di non amare più il suo ex fidanzato. Qualcosa però, sembra far passare la ex fidanzata di Ciavy per una “bugiarda”. Cosa sta succedendo?

Valeria perdona Ciavy

La storia d’amore tra Valeria e Ciavy sembrava ormai terminata per sempre quando, la stessa Valeria ha spiegato un mese dopo la fine di Temptation Island di stare benissimo da sola. La ex fidanzata di Ciavy, più volte ha sottolineato quanto stia riprendendo in mano la sua vita ora che la sua relazione è terminata.

Delle parole che hanno trovato fin da subito sostegno da parte dei fan del programma che, hanno apprezzato la sincerità e la scelta fatta da Valeria. Una scelta che sembra però non essere durata molto visto che, durante la giornata di ieri Amedeo Venza ha caricato sul suo profilo Instagram una segnalazione in merito a Valeria e Ciavy.

Ciavy ottiene che vuole

Durante la giornata di ieri, Amedeo Venza ha postato sul suo profilo Instagram la segnalazione che vede protagonista Valeria e il suo presunto ritorno di fiamma con Ciavy. La fidanzata dopo le tantissime parole contro di lui, sembra essere stata avvistata all’interno di una macchina che sembra proprio essere quella di Ciavy.

La coppia infatti, potrebbe essere tornata insieme proprio come aveva affermato Ciavy durante la reunion a Filippo Bisciglia. Il fidanzato più volte ha affermato al conduttore la sua voglia di tornare insieme a lei e di sistemare nuovamente la loro storia d’amore.