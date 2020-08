Calciomercato Cagliari – Di Francesco inizia il suo mercato

Il nuovo mister dei rossoblu Di Francesco si è già messo a lavoro per stilare la lista dei giocatori da trattenere e quelli su cui puntare.

Il mister e i suoi tifosi sognano di riuscire a trattenere Nainggolan in Sardegna ed il presidente Giulini vorrebbe accontentarli come vorrebbe trattenere i vari Cragno, Nandez, Rog e Simeone però, chiaramente, un sacrificio sarà inevitabile per finanziare il mercato in entrata.

Primo nome in entrata è quello del terzino sardo Murru che Di Francesco conosce bene.

Dopo tre anni alla Sampdoria (scadenza contratto 30 giugno 2024), il giocatore sardo, classe 1994, potrebbe ritornare a Cagliari la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio.