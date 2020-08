Calciomercato Crotone – Aggiornamento trattative di mercato

In casa Crotone il ds Ursino continua a lavorare sottotraccia per concedere a mister Stroppa una rosa all’altezza di svolgere un grande campionato di Serie A

Tra i pali i rossoblu si tratta per Marco Carnesecchi, portiere di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Trapani.

In difesa si segue Sebastiano Luperto, classe 1996, di proprietà del Napoli.

A centrocampo obiettivo Hans Nicolussi Caviglia, di proprietà della Juventus, in questa stagione in prestito al Perugia.

Altro nome che rimbalza è quello di Lucien Agoumè, giovane del settore Primavera dell’Inter, che cerca una collocazione da professionista.

Altra pista a centrocampo è quella che porta il nome di Milos Vulic, classe ’96 e calciatore della Stella Rossa, che nonostante la sua giovane età vanta già esperienza internazionale.

Inoltre il ds Ursino si starebbe muovendo per portare in Calabria il giovane esterno della Fiorentina Riccardo Sottil, che è finito nel dimenticatoio della formazione viola.

In attacco il nome è Emmanuel Riviere attaccante francese del Cosenza ed autore della salvezza con i suoi 13 gol

In attacco, dopo aver chiuso una trionfante stagione con la maglia del Crotone, Maxi Lopez, svincolato, è pronto per affrontare una nuova stagione a Padova in Serie C con la firma ormai imminente.