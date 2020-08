Calciomercato Sampdoria – Operazione minore ma definitiva ed ufficiale: Aris Sorensen, arrivato alla Sampdoria tre stagioni fa quando aveva solo 16 anni, è stato ceduto ufficialmente al Chiasso, formazione svizzera. Il giocatore ha chiuso il suo periodo in blucerchiato con un post sul suo profilo Instagram con cui ha ringraziato l’ambiente per la crescita, sopratutto dal punto di vista umano.

Calciomercato Sampdoria – Ufficiale la cessione di Sorensen al Chiasso

Il difensore classe 2001 Aris Sorensen chiude la sua esperienza in blucerchiato. Il ragazzo proseguirà la sua carriera nel club svizzero del Chiasso. La notizia non è stata data ancora in via ufficiale dal club ligure, ma il calciatore ha affidato al proprio profilo Instagram un significativo messaggio di saluto alla Samp.

Queste le parole di Sorensen pubblicate sul suo profilo Instagram: “Sono arrivato a 16 anni quando ero ancora un ragazzino e me ne vado da uomo a 19…In questi anni sono migliorato molto sotto l’aspetto calcistico ma forse la mia crescita più importante è stata a livello umano. Ho provato delle emozioni di gioia fortissime con un gruppo di ragazzi che sono diventati la mia secondo famiglia e per questo non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Poi c’è stato il calvario di questo ultimo anno…poche partite, tante incertezze e incomprensioni e poi è arrivato il brutto infortunio. Ma da quest’anno ne voglio uscire più forte e continuo a lavorare per il mio obiettivo con le persone migliori al mio fianco. Infine voglio ringraziare tutte le persone dello staff (allenatori, fisioterapisti e magazzinieri) ma soprattutto i miei compagni che ho incontrato in questo percorso perché senza di loro non sarei mai andato avanti. Adesso quello che mi riserverà il futuro non lo so…ma l’unica cosa certa che io non mollo un cazzo perché è questo che conta!!”