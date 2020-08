Copenaghen – Istanbul Basaksehir – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Copenaghen – Istanbul Basaksehir: la partita inizia alle 18.55 al Telia Parken di Copenaghen, impianto che ospita le partite interne della squadra di casa. La gara, valida per il ritorno degli ottavi di finale della Europa League 2019/20, mette di fronte la squadra arrivata seconda nel campionato danese con quella che ha vinto il campionato turco. Partita che si gioca, come tutte le altre, senza la presenza di pubblico e a porte chiuse in ossequio alle norme anticontagio decise per l’emergenza sanitaria da coronavirus in tutta Europa. La gara di andata è terminata 1-0 per l’Istanbul, la partita di oggi sarà arbitrata dal fischietto italiano Daniele Orsato e sarà trasmessa sul nostro territorio nazionale in esclusiva da Sky Sport e su Tv8.

Copenaghen – Istanbul Basaksehir – Ultime dai campi

Squadra di casa costretta a vincere con due reti di scarto per passare il turno, mentre ai turchi basta il pareggio o, addirittura, la sconfitta di misura segnando però almeno una rete. L’unico risultato per i supplementare sarebbe l’1-0 per la squadra di casa. Temperatura tiepida, intorno ai 23° gradi, e cielo poco nuvoloso su Copenaghen questo pomeriggio. La vincente di questa sfida affronterà nei quarti di finale, in gara secca su campo neutro, la vincitrice della sfida tra LASK Linz e Manchester United.

Copenaghen – Istanbul Basaksehir – Formazioni ufficiali

Copenaghen – Istanbul Basaksehir, Ritorno Ottavi di Finale, Europa League 2019/20 – Mercoledì 5 Agosto 2020, Telia Park, Copenaghen (DK), 18.55

COPENHAGEN (4-2-3-1): Johnsson; Varela, Papagiannopoulos, Nelsson, Bengtsson; Zeca, Thomsen; Stage, Wind, Daramy; Kaufmann. All. S. Solbakken

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-2-3-1): Babacan; Caicara, Topal, Ponck, Clichy; Epureanu, Kahveci; Visca, Aleksic, Crivelli; Demba Ba. All. O. Buruk