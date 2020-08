F1 Passion – UFFICIALE: Il weekend di del GP di Imola si svolgerà in due giorni

Mancava solo l’annuncio ufficiale da parte degli organizzatori arrivato oggi. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna, in programma il prossimo 1° novembre sul circuito di Imola, si svolgerà in soli due giorni, con prove libere e qualifiche tutte concentrate al sabato.

Il venerdì dunque non si svolgerà la consueta doppia sessione di prove libere ma ve ne sarà solo una di 90 minuti al sabato mattina 31 ottobre prima delle prove ufficiali del pomeriggio. Questa scelta particolare coinvolgerà soprattutto i piloti che non corrono ad Imola da ben 14 anni e difficilmente girano sul circuito emiliano se si esclude l’AlphaTauri che, essendo di Faenza, saltuariamente utilizza l’autodromo Enzo e Dino Ferrari. L’ultima novità riguarda però anche gli orari: la singola sessione di prove libere si terrà sabato mattina (31 ottobre) alle 10, poi quattro ore dopo seguiranno le qualifiche (anticipate di un’ora rispetto al consueto). Ciò vuol dire che i piloti avranno solo 90 minuti di tempo per farsi un’idea della pista e scegliere il set-up ideale sulla propria vettura, poco prima di sfrecciare di nuovo tra Tamburello, Acque Minerali e Tosa per decidere la griglia di partenza di domenica. La gara, invece, scatterà il 1° novembre alle 13.10, in netto anticipo rispetto a quelle di Monza e del Mugello programmate per le 15.10.

La motivazione riguardo agli orari anticipati di prove, qualifiche e gara è piuttosto semplice. Il 25 ottobre arriva l’ora solare e le giornate si fanno inevitabilmente più corte. Correndo alle 15.10 come in diversi GP, il rischio è che sull’Enzo e Dino Ferrari cali il buio prima della fine della corsa.

Chiaro anche il motivo sulla scelta del format di due giorni di gara a Imola: il circuito italiano dista quasi 2.500 chilometri da Portimão, dove si correrà la domenica precedente. Per questo i camion delle scuderie avrebbero pochissimi giorni e dovrebbero viaggiare senza sosta, fermandosi solo per fare rifornimento. La scelta di passare dal Portogallo all’Italia in poche ore è stata considerata “folle” dal direttore esecutivo di Alfa Romeo, Beat Zehnder, in un’intervista di qualche giorno fa al quotidiano Blick: “Sarà uno sforzo logistico sovrumano da compiere a fine ottobre – ha dichiarato -. Non basteranno solamente i nostri due autisti, dovremo chiedere rinforzi esterni”.