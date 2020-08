Film Stasera in Tv – Ti amo troppo per dirtelo – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Ti amo troppo per dirtelo. Produzione italiana del 2011 per la regia di Marco Ponti con Jasmine Trinca, Carolina Crescentini, Francesco Scianna, Fabio Troiano nei ruoli principali. Film per la tv andato in onda in prima visione su Canale 5. Commedia brillante sul tradimento e sugli imprevisti della vita. Tra le comparse troviamo Sergio Chiamparino nel ruolo di sindaco, Davide Dileo dei Subsonica nel ruolo di prete, Paola Iezzi in quello di una fiorista e Alex Infascelli nel ruolo del regista del film in cui recita Stella.

Ti amo troppo per dirtelo – Trama

Torino. Pietro e Francesca sono fidanzati da sempre, manca un mese al loro matrimonio. Lui e’ un avvocato divorzista. Lei fa la ricercatrice all’Università e sogna di poter vincere un concorso e diventare finalmente docente. Le loro giornate sono piene di impegni: dall’organizzazione della cerimonia al lavoro, dagli amici al ritagliarsi momenti solo per loro. E come accade quando il destino decide di essere beffardo, questo meccanismo delicato si rompe. Succede quando Pietro incontra per caso Stella, una giovane attrice venuta in città per girare il suo primo film importante da protagonista. Quello che era solo un incontro diventa un flirt e quello che doveva essere solo un flirt diventa una relazione. In pochi giorni, Pietro si trova a vivere una doppia vita, nega l’evidenza dei fatti, i consigli degli amici. La catastrofe si scatena quando Francesca e Stella si incontrano. Per Pietro è la resa dei conti…

Ti amo troppo per dirtelo – Trailer Video

Ti amo troppo per dirtelo – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Ti amo troppo per dirtelo

Genere: Commedia

Durata: 1h 40m

Anno: 2011

Paese: Italia

Regia: Marco Ponti

Cast: Jasmine Trinca, Carolina Crescentini, Francesco Scianna, Fabio Troiano.

Ti amo troppo per dirtelo – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Mediaset La 5 (canale 30 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi mercoledì 5 Agosto 2020. La programmazione di La5 lo prevede al termine delle repliche della stagione 3 de Le Stagioni del Cuore.