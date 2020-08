Frasi del buongiorno. Augurare il buongiorno è un gesto sempre molto apprezzato dunque qui trovi una raccolta di frasi che ti consentono di poter inviare dei messaggi già scritti. Non devi pensare a nulla ma solo un semplice invio per far sentire la tua presenza alle persone che ti non ti sono vicine.

Ecco dunque l’importanza di inviare un messaggio che può far iniziare in modo diverso la giornata. Il destinatario non mancherà di ricambiare. Inoltre potrebbe essere per te un modo per avvicinarti ad una persona e cercare di darle il tuo conforto e la tua presenza anche se distanti.

Frasi del buongiorno – mercoledì – 5 agosto