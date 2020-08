Giovanna Abate piena di rabbia | Trono bis per l’ex di Uomini e Donne?

Giovanna Abate si mostra a un mese di distanza ancora piena di rabbia per la fine della sua storia d’amore con Sammy Hassan. La ex tronista infatti, intervistata da Super Guida Tv racconta quello che a mente fredda pensa dell’ex corteggiatore e alla ipotetica proposta di una seconda possibilità sul trono di Uomini e Donne.

La ex tronista del talk show firmato Maria De Filippi non si sarebbe mai aspettata di passare l’estate single. Il percorso a Uomini e Donne infatti, l’ha portata a scegliere Sammy Hassan che, non si è rivelato completamente sincero nei suoi confronti, scegliendo di chiudere la loro storia dopo neanche un mese dalla scelta.

Una decisione che secondo l’ex corteggiatore è stata dovuta alla fortissima incomprensione caratteriale e dalle discussioni che invece smentisce la stessa Giovanna. Tra di loro le cose sembrano ancora non del tutto risolte e l’Abate decide di tornare nuovamente sull’argomento. Quali sono state le sue parole?

Giovanna Abate piena di rabbia

L’ex tronista torna a parlare nuovamente del rapporto con Sammy Hassan. La coppia uscita dal programma dopo meno di un mese si è ritrovata a fare i conti con le tantissime discussioni che l’hanno portati a separarsi definitivamente. A mettere un punto alla storia ì stato lo stesso Sammy che, durante l’intervista al magazine di Uomini e Donne ha spiegato di non poter accettare un rapporto fatto di troppe litigate.

Affermazioni che, la stessa Giovanna Abate ha smentito una settimana dopo spiegando il poco interesse da parte dell’ex corteggiatore di creare una vera storia d’amore.

Intervistata a Super Guida Tv, Giovanna racconta nuovamente quello che pensa di Sammy: “Siamo usciti dal programma con delle intenzioni diverse che poi non si sono incrociate. Non c’è molto da dire perché è durata troppo poco per poter parlare di problemi. Il più grande rammarico che ho è di non aver dato la possibilità a questa storia di decollare. Per il resto avrei preferito viverla e dire dopo due mesi che magari le cose erano andate male piuttosto che rimanere con l’amaro in bocca per quegli otto giorni passati assieme che non hanno significato nulla. […] Ad oggi Sammy non lo sento. Al momento non ci sto pensando perché mi sto dedicando a fare altro”.

Ex tronista accetterebbe nuovamente il trono?

Sembrerebbe che per Giovanna Abate ci sia la possibilità di un trono bis sulla poltrona di Uomini e Donne. Un pensiero che la stessa ex tronista non ha neanche vagamente ragionato ma ha spiegato alla giornalista quello che potrebbe dire davanti a una proposta del genere.

Giovanna infatti confessa che: “Non ho mai pensato a questa ipotesi. È stata una doccia fredda ritrovarsi di nuovo single. Ho vissuto un percorso molto intenso e per pensare ad un’ipotesi di questo tipo dovrei fare una carica di meditazione. Sono una persona che vive le cose e le situazioni a 360 gradi”.