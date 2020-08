Giovanna Abate rivela la verità | Nessun nuovo amore per l’ex di Uomini e Donne

Giovanna Abate rivela la verità smentendo i tantissimi flirt di cui sarebbe stata protagonista durante le scorse settimane. La ex tronista infatti, dopo un lungo silenzio decide di spiegare come stanno realmente le cose.

La fine della sua storia d’amore con Sammy Hassan ha lasciato una grandissima delusione nel cuore di Giovanna. L’ex tronista dopo essere stata la non scelta di Giulio Raselli sperava in un percorso che, le avrebbe portato qualche sorriso ma soprattutto l’inizio di una nuova storia d’amore.

La “relazione” tra lei e l’ex corteggiatore infatti, non ha avuto neanche il tempo di prendere piene visto che, dopo poco più di un mese la coppia ha deciso di separarsi. Una scelta che dalle parole di Giovanna sembra aver fatto Sammy, non completamente interessato a creare una vera storia d’amore.

La delusione dell’Abate nei confronti dell’ex tronista però, sembra ormai messa da parte cercando in tutti i modi di voltare pagina grazie alle sue amicizie e ai tantissimi impegni lavorativi. Intervistata da Super Guida Tv, Giovanna Abate rivela la verità sui presunti flirt che la vedono protagonista con diversi ragazzi. Quali sono state le sue parole?

Giovanna Abate rivela la verità

Finalmente l’ex tronista di Uomini e Donne decide di mettere in chiaro le cose e smentire le tantissime frequentazioni di cui sarebbe protagonista insieme a diversi ragazzi. Per diverse settimane Giovanna, ha cercato in ogni modo di metabolizzare la rottura e la delusione provocata da Sammy, mettendo da parte i tantissimi pettegolezzi su di lei.

Giovanna abate intervistata da Super Guida Tv decide di mettere in chiaro tutte le dicerie sul suo conto smentendole in modo categorico. Le sue parole infatti, sono state dure e molto pesanti soprattutto nei confronti dei ragazzi che, hanno confermato di aver avuto cene romantiche e baci insieme a lei. Quali sono state le sue parole?

Ex tronista smentisce tutti i flirt

Giovanna Abate si dimostra stanca delle continue segnalazioni non vere sul suo conto e durante l’intervista decide di mettere in chiaro una volta per tutte la verità. Dopo la fine della frequentazione con Sammy Hassan, la ex tronista non è uscita né ha visto nessun altro ragazzo.

L’abate afferma così che: “Si tratta di segnalazioni non vere tanto che quando ho letto le notizie che circolavano ho sorriso. Non ho mai visto questi ragazzi. Sinceramente ho vissuto un periodo in cui stavo cercando di risolvere delle cose dentro di me e queste segnalazioni mi sono sembrate delle scemenze. Qualora avessi un uomo accanto a me sarei ben contenta di mostrare a tutti che ho trovato l’amore. Non avrei motivo di nascondermi. Ora come ora sto pensando ad altro e non mi sento neanche in dovere di dare giustificazioni per delle cose che neanche ho fatto”.