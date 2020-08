Inter – Getafe – Probabili formazioni, pronostico e dove vederla in tv e streaming

Ricomincia l’Europa League anche per l’Inter che affronterà in una gara secca il Getafe, match valido per gli ottavi di finale di Europa League. Si tratta del ritorno in campo delle squadre italiane nelle competizioni europee dopo lo stop dovuto al coronavirus.

La partita si disputerà alla Veltins–Arena di Gelsenkirchen in Germania.

La vincente affronterà la vincente di Bayer Leverkusen-Glasgow Rangers, con i tedeschi in vantaggio avendo vinto la gara di andata per 3 a 1.

Inter – Getafe – Stato delle squadre

Inter che ha recentemente chiuso il campionato a 82 punti in classifica, terminando la stagione di Serie A al 2° posto e guadagnandosi quindi l’accesso alla Champions League con discreto anticipo al netto di qualche attrito tra Antonio Conte e la società meneghina che può aver tolto un po’ di tranquillità all’ambiente, sebbene la situazione sembri migliorata in tal senso.

Il Getafe ha chiuso la stagione lo scorso 19 luglio, con il termine del campionato spagnolo: a causa di un finale di stagione non entusiasmante, la squadra di Madrid ha mancato l’accesso per i preliminari della prossima Europa League terminando al 7° posto, a due punti di distanza dal Granada.

Inter – Getafe – Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

GETAFE (4-4-2): Soria; Damian Suarez, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Mata, Molina.

Inter – Getafe – Il pronostico

L’Inter può contare su una formazione decisamente più tecnica dei propri avversari, nonchè una panchina molto più nutrita e di qualità. Il Getafe resta una compagine non facilissima da affrontare quindi consigliamo la scommessa combo 1+under 2,5.

La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky, sui canali numero 472 o 482 del digitale terrestre, 201 del satellite, oppure tramite SkyGo, l’app ufficiale dell’emittente disponibile per ogni dispositivo come smartphone, tablet e buona parte delle smart tv. L’incontro sarà visibile anche su NowTv, la web tv di Sky.