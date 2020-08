Lorenzo Amoruso si dimostra pronto al matrimonio e decide di fare la proposta tanto attesa a Manila Nazzaro. La coppia all’interno di Temptation Island ha capito quanto il loro amore sia forte e quanto, siano pronti alla convivenza ma soprattutto al passo successivo: Il matrimonio.

L’ex calciatore infatti, dopo una serie di dubbi dovuti a chi dei due dovesse realmente trasferirsi, ha deciso di prendere la palla al balzo dopo Temptation Island per andare a vivere con Manila a Roma. Una scelta che tutti i telespettatori si aspettavano compresa la ex Miss Italia.

Durante la giornata di oggi al settimanale Chi, la coppia decide di raccontare i loro progetti futuri, parlando così di matrimonio e di figli. Quali sono state le loro parole?

Lorenzo Amoruso pronto al matrimonio

L’ex calciatore insieme alla sua compagna Manila Nazzaro hanno deciso di confessare a tutti i lettori e alle persone che li hanno apprezzati all’interno di Temptation Island, quali saranno i loro progetti di vita futuri. Lorenzo Amoruso non perdere tempo e si definisce pronto al matrimonio se non fosse per i problemi burocratici che Manila dovrà risolvere prima di poter diventare la moglie di Amoruso a tutti gli effetti.

Lorenzo racconta così la sua voglia di sposare Manila: “Io la sposerei domani! Sul figlio freno perché abbiamo trovato un equilibrio tutto nostro. Non è paura, ma una riflessione. Con questo non dico no. Pochi sanno che io, prima di giocare a calcio, studiavo per diventare maestro di scuola elementare. Aspettiamo, vedremo. E poi… sono un po’ vecchietto”.

Manila Nazzaro pronta alle nove nozze

La ex Miss Italia nonostante il suo precedente matrimonio turbolento ha ritrovato l’amore e la serenità con Lorenzo Amoruso, pronta finalmente a un nuovo matrimonio e a una nuova convivenza.

Manila Nazzaro non si aspettava di poter trovare un uomo come Lorenzo, pronto a tutto per lei ma soprattutto maturo e con sani principi. Intervistati dal settimanale Chi, la ex Miss Italia spiega cosa ne pensa del loro futuro matrimonio: “Le nozze sono una nostra priorità. Dopo il fallimento del mio primo matrimonio avevo smesso di crederci. Con Lorenzo ho voglia di dire di nuovo “si” e sono un figlio nostro. Ma prima devo risolvere alcuni problemi burocratici legati alla mia storia precedente, storia non facile”.