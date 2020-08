Milan News – Calciomercato: Marco Giampaolo è in questi minuti nella sede del Milan per la risoluzione del suo contratto in vista della firma con la sua prossima squadra, il Torino. L’ex allenatore rossonero rinuncerà ai restanti anni di accordo con la società rossonera per tornare ad allenare. Da quanto si apprende, il neo-tecnico del Torino ha “approfittato” del passaggio in società per chiedere la disponibilità alla cessione di Rade Krunic.

Milan News – Calciomercato: Giampaolo risolve il contratto e chiede un centrocampista

Marco Giampaolo risolve il contratto col Milan. Una buona notizia per le casse rossonere – oltre che per il tecnico che tornerà ad allenare – che risparmiano gli emolumenti ancora dovuti all’ex allenatore milanista, esonerato nel corso della stagione appena conclusa in favore di Stefano Pioli, poi confermato sulla panchina del Meazza. Il Milan risparmierà circa 2 milioni di Euro netti (4 al lordo, ndr) che rimanevano per il secondo anno del biennale firmato la scorsa estate. Soldi che torneranno a disposizione nel monte ingaggi complessivo e che potrebbero essere utilizzati per i rinnovi o per qualche nuovo acquisto.

Le indiscrezioni emerse dall’incontro di questo pomeriggio, avvenuto in seguito all’arrivo di Giampaolo negli uffici milanesi di Urbano Cairo, presidente del Torino, riferiscono che l’allenatore avrebbe approfittato della visita alla sede del Milan per chiedere la disponibilità alla cessione di uno dei calciatori portati in rossonero l’estate scorsa. Si tratta di Rade Krunic, centrocampista bosniaco arrivato l’estate scorsa dall’Empoli ed uscito dai radar della formazione titolare con Stefano Pioli anche in seguito ad una frattura da stress arrivata nello scorso febbraio. Il centrocampista ha giocato 100 minuti in sei delle ultime nove partite di campionato, sempre da subentrato, prima di fermarsi nuovamente per un affaticamento muscolare. Al momento Pioli non è interessato alla sua permanenza e l’affare sembra fattibile se si troverà l’accordo tra le società. Gli sviluppi arriveranno sicuramente dopo la firma di Giampaolo col Torino.