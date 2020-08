Oroscopo di oggi, mercoledì 5 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi mercoledì 5 agosto 2020. L’inizio settimana è volato e siamo già arrivati a mercoledì! Quali segni godranno di maggiori della benevolenza degli astri nelle prossime ore? La Luna entrerà in Pesci, regalando al segno emotività e intuizione in quantità e alleggerendo l’umore a un Leone troppo nervoso da giorni Cominciano ufficialmente le vacanze per la Vergine, mentre il Toro e lo Scorpione dovranno rivedere bene le proprie finanze. Per scoprire di più, leggete il seguente oroscopo di oggi dedicato a tutti i segni.

Oroscopo di oggi mercoledì 5 agosto 2020: segni di fuoco

Come anticipa l’oroscopo di oggi l’Ariete dovrà decidersi di sistemare i suoi conti una volta per tutte. Il Leone sarà spronato dalle stelle a uscire, incontrare nuova gente per individuare finalmente l’anima gemella, mentre nelle prossime ore servirà molta prudenza al Sagittario. La sua rabbia potrebbe salire alle stelle già dal mattino!

Oroscopo di oggi mercoledì 5 agosto 2020: segni di aria

Oggi i Gemelli saranno decisamente stralunati: occhio alle discussioni! Giornate problematiche per la Bilancia, sia sul fronte amoroso che su quello lavorativo. L‘Acquario dovrà allontanarsi dalla confusione e cercare uno spazio tranquillo in cui riflettere.

Oroscopo di oggi mercoledì 5 agosto 2020: segni di terra

Secondo l’oroscopo di oggi il Toro sarà pieno di forza, necessaria per fronteggiare le continue preoccupazioni economiche e lavorative. La Vergine potrà staccare dal lavoro e dedicarsi esclusivamente all’amore, mentre per il Capricorno ci saranno ancora tensioni di coppia.

Oroscopo di oggi mercoledì 5 agosto 2020: segni di acqua

Oggi il Cancro sarà alla ricerca disperata di più serenità, mentre lo Scorpione ritroverà il suo proverbiale coraggio e maggiore grinta: occhio però ai problemi finanziari! Intuito ed emotività all’ennesima potenza per i Pesci.