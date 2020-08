Oroscopo e vita di coppia: quali sono i segni allergici al matrimonio

Ci sono dei segni zodiacali che proprio non ce la fanno a confrontarsi con l’idea del matrimonio. Ovviamente accade poi che anche questi segni si sposino, ma la strada per convincerli ad affrontare questo passo insieme è lunga e tortuosa, e richiede una notevole dose di pazienza. Ammesso che sia davvero necessario dover “convincere” il partner della bontà del matrimonio. Talvolta, con questi segni fare un passo indietro e fingere di allontanarsi è la strategia vincente. Perché davanti alla vostra fuga comprenderanno che rischiano di perdere l’amore. E, allora, accetteranno il “sacrificio” e convoleranno, finalmente, a giuste nozze. Riuscendo, poi, magari, a essere partner straordinari, teneri e affidabili, a dispetto dell’immagine.

1)Ariete

Non è allergico solo al matrimonio ma, in genere, ai rapporti duraturi. Teme di perdere la sua libertà e l’indipendenza a cui è legato in maniera spasmodica. Fugge come una lepre da persone che si dimostreranno da subito molto legate e che non esiteranno a parlare di grandi progetti per il futuro, compresi quelli di un nido per due, una famiglia e tanti bebè. Per conquistare un ariete la strategia migliore è dimostrarsi distaccati e apparentemente distanti, magari anche non sufficientemente interessati. Ama conquistare le sue prede, pertanto le persone che cederanno da subito alla sua corte perderanno di importanza ai suoi occhi.

2)Gemelli

Sempre un po’ ambiguo, ama la sua indipendenza ed è disposto a difenderla con i denti. Non rinuncerà facilmente alla sua zona comfort. Anche perché è preso da mille hobby, avventure e passioni e rinunciare anche solo ad una di queste per intraprendere una vita a due gli sembra estremamente limitante. Da qui deriva il suo irritante atteggiamento ondivago. Alcuni giorni sembra innamorato perso, disposto a tutto. Altri giorni sarà, invece, freddo e distaccato. Ma se il partner è del segno del fuoco, autonomo ed estroverso come lui, allora il Gemelli sarà disposto a fare un passo in avanti. Magari in direzione dell’altare.

3)Sagittario

Indipendenti, amanti della vita e dei viaggi, i nativi del segno vivono i legami troppo profondi e duraturi come un possibile vincolo alla loro libertà. Una fede al dito, per un sagittario doc, può risultare, almeno all’inizio, un’idea da allontanare. Non sopporta per niente le catene e ama sperimentare situazioni di vita differenti, cambiare città, alla ricerca di nuove sfide. Il matrimonio mal si concilia con questa tendenza da girovago. E, allora, per far dire di sì a un sagittario occorre semplicemente condividere i suoi valori e la sua predisposizione a girare il mondo. Fermandosi giusto il tempo per una breve cerimonia di nozze. Magari su una sperduta spiaggia in Messico.

4)Acquario

Sì, l’Acquario è proprio tra i segni che medita a lungo prima di dire di sì e lascia volentieri perdere se non è convinto al 1000 per cento della sua decisione e dei sentimenti che prova. Pertanto spesso rimane single a lungo concedendosi solo qualche avventura o lanciandosi in storie che, inconsciamente, non portano a nulla. Proprio perché in cuor suo teme di impegnarsi, non per immaturità, ma perché, al contrario prende, invece, molto seriamente la relazione. Ama vivere la vita alle sue condizioni.