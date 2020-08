Ricetta torta al latte caldo: ingredienti, preparazione e consigli

In tutto il mondo è conosciuta anche come hot milk sponge cake. Oggi andremo a vedere co me si prepara la torta al latte caldo che è una torta molto spugnosa, non secca, ottima a consumare a colazione, ma anche a fine pasto, o per merenda. Potete anche farcirla a piacere, a esempio con della marmellata, del cioccolato, una crema pasticcera.

Torta al latte caldo – Ingredienti

Ingredienti per uno stampo da 20 cm

Latte intero 200 g

Uova (circa 4 medie a temperatura ambiente) 210 g

Farina 00 200 g

Zucchero 180 g

Burro 60 g

Lievito in polvere per dolci 6 g

Scorza di limone biologico 1

Sale fino 1 pizzico

Torta al latte caldo – Preparazione

Per realizzare la torta al latte caldo, rompete le uova in una ciotola, unite un pizzico di sale e azionate lo sbattitore. Mentre lo sbattitore è in funzione, aggiungete gradualmente lo zucchero, così ne favorirete l’assorbimento. Quando il composto risulterà chiaro e spumoso, all’incirca 10 minuti dopo, spegnete le fruste elettriche.

Sistemate un colino sopra la ciotola e setacciate le polveri, quindi farina e lievito, aggiungendole gradualmente mentre mescolate con la spatola dal basso verso l’alto, in modo da inglobarle senza smontare il composto. A questo punto prelevate un paio di cucchiaiate d’impasto e tenetele da parte in un altro recipiente.

In un pentolino mettete a scaldare il latte a fuoco medio, poi aggiungete il burro: fatelo sciogliere completamente e portate il tutto a sfiorare il bollore. Non appena sarà a temperatura, spegnete la fiamma e versate il composto nel recipiente con le cucchiaiate di impasto che avevate prelevato in precedenza. Mescolate per bene con una frusta per ottenere una sorta di pastella.

Ora versate la pastella nel recipiente più grande con il resto dell’impasto, mescolate delicatamente con una spatola e infine grattugiate la scorza di limone. Imburrate e infarinate una tortiera da 20 cm di diametro e riempitela con l’impasto ottenuto.

Cuocete nel forno statico preriscaldato a 180° sul ripiano più basso per circa 35 minuti. Trascorsi i primi 25 minuti, trasferite la teglia sul ripiano centrale e continuate per i restanti 10 minuti. Non appena la torta sarà pronta, sfornatela e lasciatela intiepidire, poi estraetela dalla tortiera e posizionatela su una gratella per farla raffreddare completamente. La vostra torta al latte caldo è pronta.

Torta al latte caldo – Consigli utili

Potete conservare la torta al latte caldo fino a 4 giorni fuori dal frigorifero coperta con una campana di vetro. Se volete potete anche congelarla.