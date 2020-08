Shakhtar – Wolfsburg – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Oggi 05 agosto alle ore 18:55 avrà luogo la gara tra Shakhtar e Wolfsburg valevole per gli ottavi di finale di Europa League allo stadio NSC Olimpiyskiy (campo neutro).

UEFA EUROPA LEAGUE – SHAKHTAR – WOLFSBURG

Lo Shakhtar non disputa una gara ufficiale da inizio luglio quando è terminato la Premier League e lo Shakhtar ha conquistato il titolo.

Pertanto ora ora l’obiettivo è quello di conquistare l’accesso ai Quarti di Finale della competizione cercando di vincere la gara secca contro i diretti avversari.

Contro il Wolfsburg che nella parte finale di stagione ha rischiato, addirittura, di non qualificarsi alla prossima Europa League arrivando settimo passando attraverso i preliminari.

SHAKHTAR – WOLFSBURG – Probabili formazioni

Shakhtar (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krystov, Matvienko, Marquinhos; Antonio, Stepanenko; Marlos, Kovalendo, Taison; Moraes.

Wolfsburg (4-3-3): Casteels; Steffen, Bruma, Brooks, Roussillon; Arnold, Schlager, Gerhardt; Mehmedi, Weghorst, Brekalo.

SHAKHTAR – WOLFSBURG – Pronostico

I favoriti di questa gara sono sicuramente gli ucraini però in gara secca tutto può succedere anche perché il Wolfsburg avrà voglia di riscattare questa stagione deludente.

Pertanto il nostro pronostico è 1 ma anche GOAL nel caso non si voglia rischiare.

SHAKHTAR – WOLFSBURG – Dove dove vederla in tv o streaming

Il ritorno degli ottavi di finale tra Shakhtar Donetsk e Wolfsburg calcio di inizio ore 18:55 allo stadio NSK Olimpisky sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport (numero 203 e 253) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv, per gli abbonati Sky, disponibili su tutti i dispositivi.