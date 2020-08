Shakhtar – Wolfsburg – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tutto pronto per questo ottavo di finale di Europa League tra Shakhtar e Wolfsburg con calcio di inizio alle ore 18:55.

Uno dei match più interessanti di questi ottavi di finale che giocheranno il ritorno dopo la vittoria degli ucraini all’andata per 2-1

UEFA EUROPA LEAGUE – SHAKHTAR – WOLFSBURG

Castro dovrà fare a meno di Ismaily, infortunato, e quindi a sinistra ballottaggio tra Marquinhos e Bolbat a completare il reparto difensivo con Krystov, Matvienko e Dodò; a centrocampo saranno Antonio e Stepanenko con la possibilità all’ultimo dell’inserimento di Patrick al posto di uno dei due. Davanti spazio a Marlos, Taison e Kovalenko dietro a Junior Moraes.

Problemi in difesa per Glasner che non avrà William e Mbabu e quindi dovrà adattare Steffen e Roussillon. Camacho ancora fermo quindi il regista sarà Schlager con Arnold e Gerhardt e davanti ballottaggio Ginczek-Weghorst per giocare come punta centrale.

SHAKHTAR – WOLFSBURG – Probabili formazioni

Shakhtar (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krystov, Matvienko, Marquinhos; Antonio, Stepanenko; Marlos, Kovalendo, Taison; Moraes.

Wolfsburg (4-3-3): Casteels; Steffen, Bruma, Brooks, Roussillon; Arnold, Schlager, Gerhardt; Mehmedi, Weghorst, Brekalo.