Zodiaco: quali sono i cinque segni più irritanti

L’elenco che vi suggeriamo è un modo per scherzare sui propri e altrui difetti, che tutti hanno, del resto. Ma questi cinque segni zodiacali, in particolare, riescono sempre a far saltare i nervi al prossimo con estrema disinvoltura, divertendosi anche, talvolta. Poi hanno anche dei pregi meravigliosi, che li rendono amici fidati, partner affidabili, amanti passionali e colleghi di lavoro generosi. Ma con quella particolare caratteristica che li trasforma in persone irritanti senza rimedio. Vediamo quali sono i segni che condividono questa poco invidiabile caratteristica.

1)Vergine

Puntigliosi e precisi fino all’eccesso riescono sempre a trovare un difetto negli altri e nell’altrui operato. E non fanno nulla per rendersi più empatici. Avere un collega o un capo del segno della Vergine significa doversi scontrare spesso, sopportare a malapena i suoi continui rimbrotti e i momenti in cui, al contrario, è chiuso nei suoi silenzi. Stakanovista appassionato e professionista di rara genialità, pretende, però, che anche gli altri collaboratori e dipendenti siano disposti, come lui, a sacrificare la propria vita privata e sociale al lavoro.

2)Capricorno

Supponente e testardo, geloso fino a diventare possessivo, pretende che il partner, l’amico o il collega di lavoro ragioni con gli stessi suoi schemi e operi con le sue stesse modalità. Come se la strada tracciata fosse l’unica percorribile. Rigido con se stesso, lo è anche nei confronti degli altri, concedendo scarsa flessibilità e dimostrandosi poco sensibile alle esigenze di chi lo circonda. La sua incredibile generosità si accompagna a una puntigliosità che rasenta l’arroganza. Sa di valere e non è disposto né a ragionare sui suoi limiti né a mettersi in gioco. Una corazza, la sua, che indossa, spesso, per paura di perdere.

3)Ariete

Egocentrico, dal carattere infuocato, tende a fare polemiche per un nonnulla, convinto com’è di avere sempre ragione. Arrogante e spesso presuntuoso, non ammetterà mai di aver sbagliato, neppure quando ciò è palese. Il confronto con un ariete non è mai pacato. Cercare di portare un nativo del segno a ragionare è perfettamente inutile, tanto vale lasciarlo sfogare. Da guida autorevole quale potrebbe essere, coraggioso e audace come pochi, rischia, però, di degenerare in leader dispotico e, in amore, assume spesso atteggiamenti immaturi.

4)Bilancia

Il nativo della Bilancia rischia di apparire irritante solo a causa del suo unico difetto. Che però è così invadente da oscurare tutti i magnifici pregi di questo segno, che è, per denominazione, equilibrato, amante dell’armonia e della pace. Eppure è anche molto insicuro, al punto che, spesso, porta avanti due relazioni solo per la sua incapacità di decidere chi è il partner della sua vita. Oppure sparisce per mesi solo perché non ha la forza di risolvere un conflitto. Con solo un po’ di determinazione in più la Bilancia diventa un eccellente punto di riferimento, per gli amici e la famiglia.

5)Leone

Il Leone possiede una personalità brillante, da vero re delle serate e della compagnia. Ma proprio il suo voler stare sempre al centro dell’attenzione risulta a tratti irritante e indelicato nei confronti degli altri ospiti presenti. Oscura tutto e tutti ma mai per cattiveria: da autentica primadonna qual è, semplicemente fatica a concedere spazio agli altri e il suo umorismo risulta, a volta, eccessivo arrivando a urtare persone particolarmente sensibili e poco avvezze alla sua esuberanza. Autentico amico, sincero e leale come pochi, talvolta parla davvero troppo e necessita di persone intorno che, all’occorrenza, sappiano mitigarne la sua straripante personalità.