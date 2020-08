Basilea – Eintracht Francoforte – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Basilea – Eintracht Francoforte: la partita inizia alle 21 al St Jakob Park di Basilea, impianto che ospita le partite interne della squadra di casa. La gara, valida per il ritorno degli ottavi di finale della Europa League 2019/20, mette di fronte la squadra arrivata terza nel campionato svizzero con quella che ha chiuso al nono posto il campionato tedesco. Partita che si gioca, come tutte le altre, senza la presenza di pubblico e a porte chiuse in ossequio alle norme anticontagio decise per l’emergenza sanitaria da coronavirus in tutta Europa. La gara di andata è terminata 0-3 per il Basilea, la partita di oggi sarà arbitrata dal fischietto spagnolo Mateu e sarà trasmessa sul nostro territorio nazionale in esclusiva da Sky Sport.

Basilea – Eintracht Francoforte – Ultime dai campi

Squadra ospite che deve recuperare tre goal di svantaggio subiti nella partita di andata: impresa che appare francamente impossibile al Francoforte di quest’anno che ha avuto un rendimento medio-basso in tutte le competizioni affrontate.

Giornata calda, caratterizzata dall’alta pressione e da una temperatura importante nonostante si giochi alle 21: dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 gradi centigradi. La vincente di questa sfida affronterà nei quarti di finale, in gara secca su campo neutro, lo Shakhtar Donetsk che ieri ha eliminato il Wolfsburg.

Basilea – Eintracht Francoforte – Formazioni ufficiali

Basilea – Eintracht Francoforte, Ritorno Ottavi di Finale, Europa League 2019/20 Giovedì 6 Agosto 2020, St Jakob Park, Basilea (CH), 21.00

Basilea (4-1-4-1): Omlin; Widmer, Comert, Alderete, Riveros; Xhaka; Stocker, Frei, Campo, Bua; Ademi. All. Koller.

Eintracht (4-2-3-1): Trapp; Touré, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Kohr, Rode; Chandler, Gacinovic, Kostic; Dost. All. Hütter.