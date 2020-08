Calciomercato – Affari e trattative 6 agosto – Conte si “riavvicina” all’Inter – Roma a Friedkin

Il calciomercato continua a vivere giorni di affari e trattative sempre più serrati. Conte con la vittoria in Europa League si “riavvicina” all’Inter, mentre la Roma è ad un passo dal passaggio di proprietà a Friedkin.

Conte-Inter: la situazione

Conte e l’Inter si sono riavvicinati o almeno questo trapela dalla società, che ha deciso di accontentare il tecnico sul mercato, ma non tollererà più esternazioni pubbliche del tecnico come quelle rilasciate nei giorni scorsi.

Intanto Marotta ha annunciato l’acquisto di Alexis Sanchez dichiarando che per i prossimi tre anni il cileno farà parte della rosa nerazzurra.

Roma-Friedkin: ci siamo

La Roma è a un passo da Dan Friedkin. Strada spianata per l’americano dopo che si è ritirato Fahed Al-Baker dalla corsa al club come confermato in Kuwait, adesso i 490 milioni sono pronti a finire nelle casse di Jams Pallotta. Che sembra intenzionato a dare luce verde alla trattativa per vendere la Roma al numero uno di Friedkin Group. La sensazione è che sarà tutto definito dopo la gara di Europa League contro il Siviglia.

Genoa: Faggiano il nuovo D.S.

Il nuovo ribaltone in casa Genoa sembra ormai vicinissimo. Francesco Marroccu, infatti, risolverà il suo contratto con il Grifone, lasciando il suo posto a Daniele Faggiano, artefice insieme a Roberto D’Aversa delle ultime ottime stagioni del Parma. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’accordo è a un passo: Faggiano avrebbe accettato la proposta del club rossoblù e si appresta a diventare plenipotenziario sul mercato.