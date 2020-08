Calciomercato Bologna – Orsolini resta; per l’attacco si tenta il colpo in Ucraina: ecco chi è

Il calciomercato Bologna continua a girare intorno all’attaccante richiesto da Mihajlovic e l’ultima tentazione arriva dall’Ucraina, intanto Orsolini resta alla corte del serbo perchè la Juventus non ha inoltrato alcuna offerta.

Si tenta il colpo Supryaga: ecco chi è

Vladyslav Supryaga è un attaccante ucraino classe 2000 che il Bologna ha messo nel mirino per sostituire il partente Santander. Il giovane attaccante si è messo in luce nell’ultimo campionato con la maglia del Dnipro realizzando 14 gol in 25 partite.

Supryaga è di proprietà della Dinamo Kiev che lo valuta 12 milioni, ma la richiesta è già scesa a 10 milioni. Il Bologna ci sta seriamente pensando e anche Mihajlovic ha dato il benestare all’acquisto del talento ucraino già nel giro delle Nazionali giovanili del suo Paese.

Orsolini resta sotto le due Torri

Il futuro di Riccardo Orsolini sarà ancora a Bologna, infatti la Juventus aveva tempo fino al mese scorso per far valere l’accordo verbale che c’era tra le società di pareggiare un’eventuale offerta per il calciatore. Questa non è arrivata e quindi il laterale offensivo resterà alla corte di Mihajlovic nonostante le richieste non mancano.

Il calciatore ha affermato di aver apprezzato molto il lavoro del tecnico serbo e che vuole continuare a vestire la maglia del Bologna convinto che con Mihajlovic potrà solo continuare a crescere e magari diventare un top player.