Calciomercato Fiorentina – Per l’attacco si guarda anche in Turchia – Piace un centrocampista francese

Calciomercato Fiorentina sempre più incandescente in queste ore con continui contatti in tutta Europa per mettere a disposizione di Iachini i giusti rinforzi per il prossimo anno.

Per l’attacco si guarda anche in Turchia

Il calciomercato Fiorentina è molto concentrato sull’attacco su esplicita richiesta di Iachini, che chiede una prima punta. Oltre ai soliti nomi come quelli di Mandzukic e Piatek, nelle ultime ore è spuntata una pista che porta in Turchia, precisamente ad un attaccante del Fenerbahce, l’albanese-kosovaro Vedat Muriqi.

Sul calciatore classe ’94 c’è anche la Lazio, che ha già presentato un’offerta di 15 milioni, mentre la società turca ne chiede 20 e quindi la Fiorentina sta provando ad inserirsi, perchè si tratta di un attaccante molto prolifico, infatti nell’ultimo campionato ha realizzato 15 reti e offerto 5 assist in 32 gare.

Dalla Francia sono sicuri: Fiorentina su Grenier

Voci insistenti rimbalzano nelle ultime ore dalla Francia che riguardano la Fiorentina, secondo i media transalpini infatti, i viola sarebbero sulle tracce del centrocampista classe ’91 Clement Grenier del Rennes, che ha il contratto in scadenza il prossimo anno.

Anche per quanto riguarda Grenier non manca la concorrenza, perchè sul mediano ci sarebbero anche Real Valladolid, Betis Siviglia e Granada.

Caceres resta un altro anno

Arrivano anche conferme tra i viola, infatti l’uruguayano Martin Caceres resterà alla Fiorentina anche nella prossima stagione. Il club ha esercitato addirittura tre mesi fa l’opzione di rinnovo.

Milenkovic-Milan si complica

Si complica la strada che porterebbe Nikola Milenkovic al Milan. Il difensore che tanto piace a Pioli è un pezzo pregiato della Fiorentina, ma secondo i rossoneri la valutazione data da Commisso è davvero troppo alta. C’è comunque tempo di trattare cercando anche di inserire Paquetà come contropartita.