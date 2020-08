Calciomercato Genoa – Daniele Faggiano è a un passo dal diventare il nuovo direttore sportivo, oppure responsabile dell’area tecnica, del Genoa. L’ormai ex direttore sportivo del Parma è prossimo alla firma con il club di Preziosi per un ruolo di dirigenza di ampie responsabilità almeno dal punto di vista della costruzione della squadra. Si profila, intanto, un derby con la Sampdoria per arrivare ad Ernesto Torregrossa. La punta del Brescia vorrebbe restare in Serie A.

Calciomercato Genoa – Faggiano a un passo. Derby con la Samp per la punta

Il Genoa abbraccerà nelle prossime ore Daniele Faggiano. Il dirigente dovrebbe aver trovato l’accordo per il nuovo ruolo con ampi margini di libertà nella costruzione del Grifone del prossimo campionato. Libertà tale che lo porterà anche a scegliere il nuovo allenatore. Sembra già tramontata l’ipotesi di un ritorno di Liverani, ma l’addio di Nicola non sembra in dubbio. D’Aversa dovrebbe proseguire col Parma, e comunque difficilmente allenerà il Genoa. Al momento i nomi con maggiori possibilità di approdo al Genoa sono quelli di Rolando Maran, esonerato nell’inverno scorso dal Cagliari, e di Vincenzo Italiano, autore del miracolo Spezia in Serie B.

Difficile dire cosa accadrà sul calciomercato senza la firma di Faggiano, ma nel frattempo il Genoa ha sondato la disponibilità di Ernesto Torregrossa, attaccante del Brescia che ha fatto bene anche in Serie A nonostante il rendimento deficitario delle rondinelle. Sul giocatore c’è anche la Sampdoria e si profila un derby di mercato a suon di rilanci sull’ingaggio e progetti tecnici che vedano il calciatore protagonista. Da La Gazzetta dello Sport si apprende che Cellino chiede, per il suo calciatore, una cifra non inferiore ai 10 milioni di Euro. Un bell’investimento per due società che hanno chiuso nella parte bassa della classifica: serve chiaramente il placet del tecnico, che per il Grifone deve essere ancora definito. C’è il rischio di arrivare dopo i cugini blucerchiati.