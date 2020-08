Calciomercato Lazio – David Silva è sempre più vicino, Lotito chiama l’Udinese per due giocatori

E’ una Lazio decisamente impiegata su più fronti dal punto di vista del mercato in entrata, vista la necessità di puntellare la rosa a dovere, dopo l’eccellente campionato disputato dalla squadra di Simone Inzaghi che ha perso smalto solo nel finale di campionato, complice lo stop dovuto al coronavirus combinato con la panchina non propriamente all’altezza di partite così ravvicinate. Ecco perchè, visti gli ingenti introiti che arriveranno con l’accesso alla Champions League, la Lazio ha una ferma intenzione di non incappare negli stessi errori.

David Silva si avvicina

Da semplice rumor l’idea David Silva ha decisamente infiammato la piazza biancoceleste è diventata in pochi giorni sempre più concreta e reale: come riportato dal Corriere dello Sport la trattativa è molto ben avviata dopo i primi contatti preliminari tra le parti: il talento spagnolo, assieme al fratello-agente sembra fortemente intenzionato ad accettare la proposta di Lotito, economicamente identica a quella che portò Miroslav Klose in biancoceleste: 4 milioni di euro su base triennale, con tanto di casa già pronta a Roma. Come rivelato dal portale Lalaziosiamonoi il trequartista biancoceleste Luis Alberto avrebbe contattato l’ex City per convincerlo ad abbracciare la causa capitolina e magari chiudere in bellezza una carriera come quella dell’ex Valencia.

Chiamata a Pozzo

Il Messaggero rende noto che il patron Claudio Lotito avrebbe telefonato alla famiglia Pozzo, proprietaria dell’Udinese per discutere di alcuni possibili affari con il club friulano, sopratutto per quanto riguarda il centrocampo: Seko Fofana, che ha già annunciato di voler lasciare Udine, è un profilo che piace molto a diverse società, e pare che Simone Inzaghi lo ritiene ideale per completare il proprio centrocampo, visto che il centrocampista è reduce da un’ottima stagione dove assieme a Rodrigo De Paul è stato tra i protagonisti della permanenza in Serie A dell’Udinese. L’argentino è da sempre corteggiato da diverse squadre italiane, la Lazio avrebbe fatto dei sondaggi per lui, sebbene la valutazione dell’ex Racing sia ritenuta eccessiva (40 milioni di €)