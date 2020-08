Calciomercato Parma – In attesa del nuovo direttore sportivo

Il calciomercato del Parma stenta ad entrare nel vivo ma si lavora per iniziare un nuovo corso societario.

Dopo l’addio del direttore sportivo Daniele Faggiano, pronto a ricoprire la carica al Genoa e risolvere il contratto con il Parma, si pensa al nuovo sostituto.

Si pensa, a breve ci sarà incontro, ad Alessandro Lucarelli, per il quale, se accetterà, è pronto un ruolo da direttore sportivo.

Le opzioni a Lucarelli valutate dal Parma sono: Baccin, Cherubini, Marchetti e Carli.

Tra questi Marchetti e Cherubini difficilmente lasceranno Cittadella e Juventus mentre pienamente in corsa invece Carli, con cui è in programma un colloquio.

Entro lunedì in ogni caso dovrebbe essere annunciato il sostituto.

ALESSANDRO LUCARELLI

Alessandro Lucarelli, Team Manager del Parma, è certamente l’uomo ideale per il posto da direttore sportivo all’insegna della continuità e dell’appartenenza alla società

L’ex difensore, capitano di mille battaglie, si è ritirato nel luglio del 2018 con la splendida promozione dei Ducali in Serie A, collezionando 349 presenza con quella maglia che per lui è diventata una seconda pelle.