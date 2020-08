Calciomercato Sampdoria – Giorno importante per il club blucerchiato in vista della prossima stagione, ma non solo. Si è svolta oggi l’Assemblea degli Azionisti della società proprietaria del pacchetto azionario della Samp, e sono stati nominati il nuovo Consiglio d’Amministrazione e il nuovo collegio sindacale. Sono diverse le nomine arrivate, e hanno salutato alcuni membri storici del club.

Calciomercato Sampdoria – Nominato il nuovo CdA, il comunicato

Il nuovo CdA resterà in carico fino al 2022, un dato importante in considerazione delle voci di cessione del club. Nel nuovo consiglio figura il commercialista di fiducia di Ferrero, Gianluca Vidal, che aveva affiancato il presidente nella trattativa, non conclusa, con investitori statunitensi per la cessione della Sampdoria. All’addio al CdA invece Giovanni Invernizzi, uno dei protagonisti della Samp d’oro tricolore di Boskov; e anche Antonio Romei, che resta però in società con compiti legali. La ridefinizione societaria dovrebbe dare un’accelerata al calciomercato della Sampdoria, che ora dovrebbe procedere più speditamente dopo gli obblighi burocratici e la ridefinizione di alcuni ruoli dirigenziali.

Di seguito il comunicato ufficiale emesso da U.C. Sampdoria S.p.a.

“Questa mattina a Roma, presso la sede legale di Sport Spettacolo Holding S.r.l., si è riunita l’Assemblea degli Azionisti di U.C. Sampdoria S.p.a. come da avviso di pubblicazione. All’ordine del giorno il rinnovo di cariche sociali, Collegio Sindacale e Consiglio d’Amministrazione. Sport Spettacolo Holding s.r.l., in qualità di socio di controllo di U.C. Sampdoria S.p.a., ringraziando della passione dimostrata e del lavoro svolto i consiglieri e i componenti del collegio sindacale in carica sino a oggi, ha manifestato la necessità di un opportuno cambiamento della governance nella volontà di un rinnovamento e un rilancio aziendale del club. È dunque stato proposto e quindi nominato un Consiglio d’Amministrazione composto da cinque membri e in carica per un triennio, fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022, e un nuovo Collegio Sindacale in carica per il medesimo periodo”.

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Presidente: Massimo Ferrero

Consigliere: Enrico Castanini

Consigliere: Paolo Fiorentino

Consigliere: Giuseppe Profiti

Consigliere: Gianluca Vidal

COLLEGIO SINDACALE

Presidente: Marcello Pollio

Sindaco Effettivo: Antonio Cattaneo

Sindaco Effettivo: Massimiliano Quercio

Sindaco Supplente: Simona Brambilla

Sindaco Supplente: Franco Castro