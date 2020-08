Film Stasera in Tv – Sei mai stata sulla luna? – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Sei mai stata sulla luna? Produzione italiana del 2014 per la regia di Paolo Genovese, con Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcore’, Giulia Michelini, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Pietro Sermonti, Nino Frassica nei ruoli principali. La canzone di De Gregori intitolata come il film ha vinto il Nastro d’Argento come miglior canzone originale.

Guia, giovane e bella ragazza italo-spagnola, dirige una famosa rivista di moda, lavoro che la porta a dividersi con successo tra il jet set di Milano e Parigi insieme alla fidata assistente Carola, fredda e ligia al lavoro, e al compagno Marco, ambizioso e opportunista. Cinica e snob, la vita di Guia prende una piega inaspettata quando, alla morte del padre, si ritrova erede della vecchia e dimenticata masseria pugliese dove da bambina trascorreva le estati: qui vivono ancora Pino, cugino affetto da un ritardo mentale, e il fattore Renzo, tanto affascinante quanto burbero, il quale si occupa di crescere il figlio Toni oltreché di portare avanti l’azienda agricola.

Titolo Originale: Sei mai stata sulla luna?

Genere: Commedia

Durata: 1h 30m

Anno: 2014

Paese: Italia

Regia: Paolo Genovese

Cast: Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcore’, Giulia Michelini, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Pietro Sermonti, Nino Frassica, Paolo Sassanelli, Dino Abbrescia, Rolando Ravello, Maurizio Mattioli, Simone Dell’Anna, Isabella Briganti.

Il film sarà trasmesso stasera su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre, anche 501 in HD), alle ore 21.25 di oggi giovedì 6 Agosto 2020. La programmazione di Rai 1 lo prevede al termine di Techetechetè, trasmissione amarcord con filmati tratti dalle teche Rai.