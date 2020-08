Film Stasera in Tv – Transcendence – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Transcendence. Coproduzione britannico-statunitense del 2014 per la regia di Wally Pfister, con Johnny Depp, Paul Bettany, Rebecca Hall, Kate Mara, Morgan Freeman nei ruoli principali. Il direttore della fotografia, diventato noto per il suo lavoro accanto a Christopher Nolan, gira il suo primo film da regista mescolando tradizionale e innovativo.

Il dottor Will Caster (Johnny Depp) è il più importante ricercatore nel campo dell’intelligenza artificiale e lavora per creare una macchina senziente, capace di combinare la stessa intelligenza artificiale con l’intera gamma delle emozioni umane. I suoi esperimenti altamente controversi lo hanno reso famoso in tutto il mondo ma lo hanno anche fatto divenire l’obiettivo principale degli estremisti anti-tecnologia, che farebbero di tutto per fermarlo. Tuttavia, nel tentativo di distruggere Will, i suoi più acerrimi nemici finiscono involontariamente per renderlo protagonista della propria “trascendenza”. Evelyn (Rebecca Hall) e Max Waters (Paul Bettany) – rispettivamente moglie e miglior amico di Will ed entrambi ricercatori – si pongono mille domande sul da farsi quando, impiantandone le sinapsi in una macchina artificiale, Will trasforma la sua sete di conoscenza in ossessiva ricerca di potere.