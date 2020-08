I 5 segni più creativi dello Zodiaco: ecco quali sono

La creatività va di pari passo con la fantasia, è la capacità di dare concretezza a un’idea, a un sogno, a un disegno mentale, a uno schizzo solo abbozzato, a un progetto. È una capacità che può tradursi anche in competenza professionale. Chi ne è dotato può, infatti, facilmente trovare impiego nel mondo della comunicazione, della grafica, del content marketing, come architetto, progettista oppure come esperto nel layout di fiere e negozi o, addirittura, come calciatore. Per essere un numero 10 occorre tecnica ma, soprattutto, fantasia. E allora andiamo a vedere quali sono i segni più creativi dello Zodiaco.

1)Cancro

Segno d’acqua, dotato di una fervida fantasia, in grado di tradursi, spesso, in versi, disegni, progetti, bozze per un lavoro editoriale o fotografico. La sua mente va sempre oltre le barriere della fisicità, librandosi sulle ali del sogno. Il che, talvolta, può anche creare al nativo del segno dei problemi nella quotidianità. Ma nella professione, specie se autonomo, può esprimere tutto se stesso scrivendo, dipingendo, componendo versi e musiche, realizzando design originali, reinventandosi e reinventando. Può anche applicarsi con successo nel mondo dell’estetica e del cinema.

2)Pesci

Altro segno d’acqua abituato a viaggiare con la fantasia. E dalla fantasia deriva la sua grande creatività. Il nativo dei Pesci è un poeta nato, sensibile, profondo, intenso, maturo. La visione della luna, delle stelle, del tramonto può ispirargli melodie e scritti di notevole bellezza. Ma il Pesci doc può anche esplicare il suo grande talento come artigiano, designer di interni, di moda o di gioielli. Persino da semplice commesso può offrire un grande contributo, offrendo la sua creatività nell’allestimento degli interni, delle vetrine, del layout della bancarella in un mercatino.

3)Acquario

Dotato di notevole capacità espressiva e sensibilità, nonostante sia all’apparenza un segno freddo, capta molti segnali dall’ambiente circostante grazie al suo fiuto infallibile, e li traduce in idee originali nell’ambiente di lavoro o nei confronti di un’amica a cui, ad esempio, deve fare un regalo. Non ama le situazioni o le cose scontate. Se pensa di aver avuto una buona idea – e in genere è così – farà di tutto per metterla in pratica.

4)Toro

Segno di terra, ritenuto poco avvezzo all’uso della fantasia, ha invece molto estro da esprimere. Molti nativi del segno sono, infatti, architetti, progettisti, pittori, artisti, modellisti, parrucchieri. La loro creatività si esplica non solo in grandi progetti ma anche nella vita quotidiana. Da abili costruttori, escogiteranno mille, originali oggetti, per semplificare la vita a se stessi e alle persone della loro vita.

5)Bilancia

Come segno dell’armonia e dell’eleganza, la sua creatività si esplica soprattutto nell’abbigliamento e nell’estetica: se donna cercherà sempre l’outfit più indicato e adatto ad ogni situazione, con il gioiello giusto, la borsa abbinata. Ma il segno è creativo anche nel cercare di organizzare sempre serate originali per gli amici e il proprio partner, proprio per creare l’atmosfera serena e rilassata da focolare domestico. E allora passerà ore a cercare il locale che maggiormente rispecchia i suoi gusti, alla ricerca del dettaglio che fa la differenza, come un romantico camino o la rosa regalata all’ingresso a tutte le signore.