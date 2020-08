Leverkusen – Rangers – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Oggi 06 agosto alle ore 18:55 al BayArena di Leverkusen avrà luogo la gara di ritorno tra Leverkusen e Rangers valevole per gli ottavi di finale di Europa League.

UEFA EUROPA LEAGUE – LEVERKUSEN – RANGERS

Il Bayer Leverkusen dovrebbe essere in grado di centrare l’accesso ai quarti, avendo, lo scorso 12 marzo, battuto per 3-1 in trasferta sui Glasgow Rangers nell’andata degli ottavi.

Il Glasgow Rangers di Steve Gerard ha appena iniziato il proprio cammino nella Scottish Premiership 2020-2021 e sono pronti ad insediare le disattenzioni difensive del Bayer

LEVERKUSEN – RANGERS – Probabili formazioni

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tapsoba, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Diaby, Havertz, Bailey; Volland.

GLASGOW RANGERS (4-4-2): McGregor; Tavernier, Goldson, Helander, Barisic; Arfield, Jack, Aribo, Hagi; Kent, Morelos.

LEVERKUSEN – RANGERS – Pronostico

I favoriti di questa gara sono sicuramente i tedeschi e visti la gara di andata prevediamo GOAL.

LEVERKUSEN – RANGERS – Dove dove vederla in tv o streaming

Il ritorno degli ottavi di finale tra Leverkusen e Rangers calcio di inizio ore 18:55 allo stadio BayArena sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport (numero 203 e 253) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv, per gli abbonati Sky, disponibili su tutti i dispositivi.