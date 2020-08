Milan News – Calciomercato: Matteo Pessina si è messo in testa il Milan. Questo emerge oggi dall’analisi degli articoli de La Gazzetta dello Sport che parlano della possibilità del ritorno del centrocampista offensivo in rossonero. Il giocatore avrebbe dato il suo gradimento assoluto al Milan, mettendo la squadra allenata da Pioli in cima alla lista delle sue priorità. L’affare potrebbe essere reso più facile da una vecchia clausola che il Milan ha inserito nel momento della cessione del ragazzo all’Atalanta: è lotta sulla valutazione.

Milan News – Calciomercato: Pessina vuole il Milan, pressing sull’Atalanta

Il Milan cerca rinforzi a centrocampo e Matteo Pessina sembra essere un profilo convincente. E soprattutto è un giocatore convinto del rossonero: cresciuto nel vivaio del Milan, conosce l’ambiente e sa che in questo momento il club rossonero sta risalendo verso i vertici del calcio italiano. Il Milan vorrebbe sfruttare, per riportarlo a casa, la clausola del 50% di “sconto” sul riacquisto del suo cartellino, che inserì al momento della cessione all’Atalanta qualche anno fa. Per questo si prevede uno scontro con la società orobica sulla valutazione del giocatore.

Pessina è stato un anno in prestito all’Hellas Verona, dove ha mostrato di essere cresciuto e di essere pronto a giocare regolarmente nel campionato di Serie A. Questo campionato lo ha sicuramente valorizzato, ma quanto? Il Milan ha avanzato una proposta di valutazione di 12 milioni di Euro, cosa che lo porterebbe a spendere 6 milioni di Euro per il suo cartellino. Dall’altro lato l’Atalanta risponde con una valutazione di 20 milioni di Euro, da leggere come: per meno di 10 milioni non lo vendiamo. Un braccio di ferro che si annuncia lungo e articolato perché su Pessina c’è anche l’interesse del Sassuolo, nonché la volontà dell’Hellas di prolungare il prestito per un altro anno. Entrambe soluzioni che, oggi, non hanno il gradimento del giocatore, che vorrebbe tornare al Milan.