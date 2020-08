Oroscopo Branko – domani venerdì 7 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 7 agosto 2020. Quali utili consigli riserverà il noto astrologo di Capodistria al Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per questo venerdì? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate ai 4 segni centrali dello zodiaco, tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani venerdì 7 agosto 2020: Leone

Come indica l’oroscopo di Branko domani Venere entrerà in Cancro e diventerà più altruista. Il pianeta dell’amore sarà più gentile e riservato, ma anche molto più generoso nei confronti degli altri, proprio come sei te!

Previsioni Branko domani venerdì 7 agosto 2020: Vergine

Finalmente domani Venere diventerà favorevole e si farà amorosa. Infatti la stella dell’amore si congederà dai Gemelli e raggiungerà il segno del Cancro, uno spazio decisamente più adatto agli affetti, al puro e semplice piacere di stare insieme, senza secondi fini.

Oroscopo domani venerdì 7 agosto 2020: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani Venere sarà ambiziosa: pungolerà la tua voglia nascosta di avventure trasgressive, di provocare con sensualità. Occhio solo a non scivolare in un flirt strano e complicato!

Oroscopo domani venerdì 7 agosto 2020: Scorpione

Domani Venere si farà bella per te e darà il via a una stagione estiva all’insegna delle scorribande amorose, magari con qualcuno di età, nazionalità o cultura diversa dalla tua. Le coppie, invece, penseranno a un passo importante per il loro futuro.