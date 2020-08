Oroscopo Branko – domani venerdì 7 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 7 agosto 2020. Quali segni, fra il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci, sarà baciato dalla fortuna durante il prossimo weekend? Se siete impazienti di scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrali rivolte agli ultimi 4 segni zodiacali, liberamente tratto dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani venerdì 7 agosto 2020: Sagittario

In base all’oroscopo di Branko domani finalmente il tuo cielo cambierà! Mercurio raggiungerà il Leone, mentre Venere entrerà nel segno del Cancro. Le due stelle, finora opposte, diventeranno favorevoli e ti renderanno agosto un mese divertente, ricco di stimoli.

Previsioni Branko domani venerdì 7 agosto 2020: Capricorno

Domani Venere sarà in Cancro: per te significherà un bel recupero in amore, soprattutto per le relazioni che hanno subito qualche scossone di troppo nei mesi passati. D’ora in poi si potrà lavorare per ritrovare maggiore armonia.

Oroscopo domani venerdì 7 agosto 2020: Acquario

Domani Venere abbandonerà il segno dei Gemelli per entrare in Cancro e, nei tuoi confronti. si farà più quieta. Chi dovrà lavorare durante il mese di agosto ritroverà buona volontà e il piacere di restare nel luogo di lavoro.

Oroscopo domani venerdì 7 agosto 2020: Pesci

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani Venere arriva in Cancro! Per te vorrà dire potersi abbandonare alle emozioni e alla dolce metà senza timori. Le coppi di vecchia data potranno godersi dei giorni intensi, travolgenti.