Oroscopo e lavoro: quali sono i segni più orientati al successo

Il successo professionale è sempre frutto di una serie di fattori, non ultima la fortuna, che può influire in vario modo sui destini degli uomini, ad esempio facendo trovare l’annuncio giusto al momento giusto con la persona giusta a fare da referente. Ma molto dipende anche dall’inclinazione personale a costruire il proprio fascicolo occupazionale giorno dopo giorno, affidandosi a percorsi ragionevoli e coerenti oppure a strade mai battute da nessuno avendo, dalla propria, genialità e fiuto.

E così ci sono alcuni segni zodiacali che appaiono più di altri orientati al successo – non perché abbiano più talento – ma perché hanno un maggior intuito, un maggiore entusiasmo, la capacità di non farsi segnare dagli eventi negativi della vita, una spinta interiore che altri segni non hanno. E allora vediamo quali sono i segni più intraprendenti.

1)Ariete

Focoso e animato da una passione ardente per la vita, ama la sfida e cerca sempre la rivalsa dopo un fallimento, semplicemente non accettando di poter perdere. Il suo carattere da dominatore lo porterà sempre a percorrere la strada fino ad arrivare all’obiettivo e tagliare il traguardo. Non si fa abbattere dagli ostacoli, non si fa spaventare da un avversario. Affronta tutto e tutti con il piglio di un leader. O di un vero e proprio guerriero.

2)Capricorno

Il capricorno è il segno del lavoro, dell’ambizione, del successo costruito mattone dopo mattone, con pazienza e tenacia. Il nativo del segno non molla mai, non dice mai “basta”, non sa cosa sia la fatica, riesce sempre a raggiungere l’obiettivo perché lo vuole. La carriera è tutto, per un nativo capricorno. E, pertanto, da testardo e coraggioso, perseguirà la strada del successo sin da bambino, sacrificando ad esso tutto, anche gli affetti e l’amore.

3)Sagittario

Segno di fuoco dominato da Giove, potente e profondo. In lui domina la saggezza, la sete di verità e di conoscenza. Attitudini, queste, che lo porteranno sempre a scoprire nuovi percorsi, magari mai esplorati prima, riuscendo a individuare la chiave giusta. Il nato sotto il segno del sagittario non si arrenderà mai, trovando in se stesso sempre la voglia di reagire alle avversità e agli ostacoli. Il suo entusiasmo per la vita è contagioso. Ed è proprio questo il segreto del suo successo.

4)Leone

Segno di fuoco come l’Ariete e il Sagittario, il Leone non teme la competizione o la sfida, né teme di perdere perché, semplicemente, non ammette di poter perdere. È il re dell’oroscopo e così si sente quotidianamente, mosso da egocentrismo ma anche spirito autenticamente positivo, che lo spinge ad andare avanti, insistere e raggiungere la meta, qualsiasi essa sia. Eccelle negli sport olimpici ma è anche un’ottima guida, proprio perché la sua innata voglia di trionfare gli conferisce un’attitudine da leader. Non si fa fermare da nulla.

5)Vergine

Il segno della Vergine trionfa in virtù della sua straordinaria meticolosità. Non lascia nulla al caso, curando anche i minimi dettagli. Potrebbe trascorrere ore, in isolamento nel suo studio, a limare una rima, una composizione musicale, un progetto o la bozza di un articolo. E pretende che i collaboratori facciano altrettanto. La sua puntigliosità lo rende, a tratti, estremamente irritante, ma nel mondo degli affari si rivela un’arma vincente.