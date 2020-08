Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 6 al 12 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Eccoci, puntuali come ogni giovedì, per raccontare l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 6 al 12 agosto 2020. Quali preziosi consigli riserverà il noto astrologo statunitense ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Come prevede l’oroscopo settimanale di Rob Brezsny dovresti sfruttare le prossime giornate per attività ritempranti come stare in mezzo alla natura, dialogare con gli alberi e con gli animali.

Toro

Durante la prossima settimana imparerai a stare a tuo agio nel creato, a sintonizzare i tuoi ritmi personali con quelli dell’universo. Come sostiene lo studioso Joseph Campbell è così che si raggiunge lo scopo della vita.

Gemelli

Dovresti cercare di reinventare il significato di luce e ombra, di cambiare il modi in cui incarni queste forse primordiali e la vita ti ricompenserà, regalandoti fortuna e intuizioni straordinarie.

Cancro

Nei prossimi giorni fai il seguente esercizio: elenca 7 esperienze, attività che ti procurano gioia, piacere e divertimento. Dopodiché impegnati per viverle più volte possibile e in maniera intensa.

Leone

In base alle previsioni astrologiche di Rob Brezsny la prossima settimana abbandonati alla sensazione di stare bene con tutto ciò che di più misterioso e irrazionale c’è nel creato. Sii recettivo, curioso, innocente e aperto come non mai!

Vergine

Nei giorni che verranno dovresti provare a staccare la spina mentalmente dagli impegni quotidiani, dai problemi di tutti i giorni. Questi ti aiuterà a vedere le cose, anche le difficoltà, molto più chiaramente.

Bilancia

È tempo di mettere in atto le strategie e i trucchi che avevi accantonato per un periodo più critico. È arrivata l’ora di pretendere dei favori che la vita ti ha promesso e ti deve, di essere più sincero con te stesso.

Scorpione

Il popolare astrologo americano ti incoraggia a riflettere su due questioni. Se imparerai ad ampliare la tua fantasia, riuscirai a vedere il quadro completo della tua condizione attuale e più sarà facile progredire verso un futuro meraviglioso. Se sarai capace di trovarti a tuo agio tra i paradossi, se saprai accettarli senza giudizio, potrai fare scelte efficaci per soddisfare i tuoi bisogni e quelli degli altri.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana prossima dovrai impegnarti per essere il più radioso e altruista possibile e infischiartene se ci sarà chi criticherà queste tue caratteristiche. Ci sarà, comunque, chi saprà riconoscerle e apprezzarle!

Capricorno

Nei prossimi giorni prova a fare il seguente esercizio: fai una lista dei tuoi desideri per il futuro. Se ne leggi qualcuno di troppo modesto o timido, cancellalo oppure rendilo più grande e ambizioso.

Acquario

Durante la prossima settimana cerca di stabilire un rapporto con persone autorevoli e forti. Sforzati di trattarle con maggiore empatia e rispetto di come faresti solitamente, concedi loro una chance.

Pesci

Prova a concentrati di più su influenze e idee che, sebbene non ti piacciano, potrebbero irrobustirti. Nei prossimi giorni rapportati con influenze efficaci, utili anche se non ti attraggono minimamente.