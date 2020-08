Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 7 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 7 agosto 2020. Quali suggerimenti riserverà il famoso astrologo romano agli ultimi 4 segni dello zodiaco? Il Sagittario è stracolmo di vitalità e voglia di amare, il Capricorno al contrario è molto agitato e stanco. Giornata di riflessione per l’Acquario, mentre i Pesci hanno davanti giorni molto interessanti per quel che riguarda l’amore. Volete saperne di più? Ecco, di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 7 agosto 2020: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ci saranno Marte e Mercurio in ottimo aspetto che ti forniranno un’idea vincente per risolvere un problema di lavoro. Nelle prossime ore ritroverai vitalità e voglia di amare! I mesi scorsi hanno messo a dura prova molte relazioni: le coppie rimaste in piedi dovranno impegnarsi per ricucire lo strappo.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 7 agosto 2020: Capricorno

Domani e sabato ti sentirai molto pensieroso e agitato. Qualcuno potrebbe accusare anche dei momenti di stanchezza fisica. Dovrai avere molta prudenza, perché quando diventi molto nervoso e pessimista, tendi a chiuderti oppure a giudicare in maniera drastica gli altri, a non capire le esigenze di chi ti sta vicino.

Oroscopo domani venerdì 7 agosto 2020: Acquario

Stando all’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata di riflessione. Nei giorni scorsi hai lanciato una sfida con te stesso: vuoi trasformare la tua vita, cominciare a fare cose nuove. Poi, però, succede che emerge la paura di sbagliare o di non farcela economicamente. Come conseguenza prendi delle decisioni a metà. Nei prossimi giorni dovrai usare molta cautela con i soldi, perché ultimamente i guadagni scarseggiano o c’è chi non vuole pagarti. Cerca, in ogni caso, di dare spazio alla tua enorme vitalità!

Oroscopo domani venerdì 7 agosto 2020: Pesci

Domani comincia un periodo molto intrigante dal punto di vista amoroso. Agosto sarà un mese decisivo: lacune coppie si giocheranno il loro destino. Nei prossimi giorni le stelle favoriranno incontri interessanti, qualcuno potrebbe prendersi perfino un’improvvisa sbandata! Purtroppo il lavoro non porterà novità fino al 20 del mese, per cui varrà la pena munirsi di pazienza e sfruttare le prossime giornate per rilassarsi un po’.