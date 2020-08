Ricetta cozze fritte: ingredienti, preparazione e consigli

La Puglia è famosa per le sue bellissime spiagge e per il pesce freschissimo, oggi andremo a vedere insieme come si preparare un piatto che viene servito in molti ristoranti del posto, sia come antipasto che come secondo, stiamo parlando delle cozze fritte. Replicare questa ricetta è abbastanza semplice, vi consigliamo di utilizzare delle cozze fresche e di pulirle molto bene.

Cozze fritte- Ingredienti

Cozze di pezzatura grande 800 g

Pane bianco in cassetta o mollica di pane fresco 120 g

Uova 2

Parmigiano Reggiano DOP 40 g

Pangrattato 40 g

Prezzemolo 20 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Olio di semi di girasole per friggere q.b.

Cozze fritte – Preparazione

Per preparare le cozze fritte come prima cosa occupatevi della pulizia delle cozze. Una volta pulito il guscio con una paglietta ed eliminata la barbetta interna, dovrete aprirle a crudo. Per farlo basterà tenere ferma la cozza con la mano sinistra e far scorrere la lama di un coltellino tra i due gusci spingendo verso l’esterno. Allargate poi le due valve, lasciandole comunque unite.

Riponete all’interno di un colino che avrete posizionato sopra una ciotola e proseguite con l’apertura delle altre cozze. Occupatevi ora del ripieno: spostate il colino con le cozze tenendo l’acqua rilasciata, aggiungete il pane sbriciolandolo grossolanamente, e impastate il tutto con le mani. Unite poi il Parmigiano, il prezzemolo tritato finemente, circa 40 g di pangrattato e le uova. Mescolate il tutto fino ad ottenere un composto uniforme, regolate di sale e pepe.

A questo punto in base alla quantità d’acqua rilasciata dalle cozze sarà necessario regolare il composto aggiungendo altro pangrattato, fino ad ottenere una consistenza asciutta e compatta. Disponete le cozze su un vassoio e riempitele con circa 1 cucchiaino del composto appena preparato.

Non appena avrete riempito tutte le cozze, scaldate l’olio fino a raggiungere la temperatura di 170° e quando sarà caldo immergete pochi pezzi alla volta aiutandovi con la schiumarola. Prestate molta attenzione perché in questa fase l’olio potrebbe schizzare.

Quando saranno ben dorate, ci vorranno 3-4 minuti, scolatele e trasferitele su un foglio di carta da cucina. Proseguite a friggere le altre e servite le vostre cozze fritte ancora calde.

Cozze fritte – Consigli utili

Si consiglia di consumare le cozze fritte al momento.

Se preferite potete farcire le cozze con qualche ora d’anticipo, conservarle in frigorifero e friggerle solo all’ultimo.

Le cozze fritte sono inimitabili, ma se preferite provare questa ricetta in forno potete cuocere le cozze in modalità statica a 200° per circa 20 minuti.