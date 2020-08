Ricetta salsicce e patate al forno: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi prepareremo insieme una ricetta molto semplice e veloce, ma allo stesso tempo sostanziosa e saziante, le salsicce e patate al forno. Un secondo piatto ottimo anche da preparare se avete degli ospiti a cena o a pranzo. E’ un secondo piatto molto rustico non spicca per eleganza e ricercatezza, ma appaga il palato, ad ogni modo potete rendere questa ricetta più originale personalizzandola magari con delle spezie o delle erbe aromatiche.

Salsicce e patate al forno – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

Luganega 500 g

Patate 500 g

Olio extravergine d’oliva 50 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Pomodori pelati tipo San Marzano 150 g

Origano q.b.

Rosmarino q.b.

Salsicce e patate al forno – Preparazione

Per preparare salsicce e patate al forno iniziate ad occuparvi di quest’ultime. Innanzitutto sbucciate le patate, quindi tagliatele prima a fette e poi a cubetti, cercando di realizzarli tutti della stessa misura.

Trasferitele all’interno di una teglia da forno e conditele con sale, pepe, olio e origano. Mescolate per insaporire uniformemente le patate.

A questo punto tagliate la salsiccia in pezzi lunghi circa 6-7 cm e adagiateli sopra alle patate. In una ciotolina schiacciate i pomodori pelati e versateli nella teglia, mescolando il tutto.

Aromatizzate con gli aghi di rosmarino e cuocete in forno statico preriscaldato a 200° per 30-35 minuti. Potete aprire il forno e mescolare di tanto in tanto per una cottura uniforme. Una volta cotta servite la salsiccia con patate cotte in forno ancora calde.

Salsicce e patate al forno – Consigli utili

Conservate la salsiccia con patate cotte in forno per 1 giorno al massimo in frigorifero. Le patate sarebbe meglio cuocerle al momento, altrimenti tendono a perdere la loro croccantezza.

Arricchite questo piatto con altre verdure di stagione oltre alle patate, ad esempio delle zucchine, dei carciofi, ma anche dei piselli ci staranno benissimo.