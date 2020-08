Wolverhampton – Olympiacos – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Andrà in onda alle ore 21.00 oggi giovedì 6 agosto l’interessante incontro di Europa League tra gli inglesi del Wolverhampton e i greci dell’Olympiacos, che si affronteranno per una gara a eliminazione di ritorno, dopo che il primo confronto è terminato 1 a 1, prima del periodo coronavirus. Il match sarà disputato al Molineux Stadium di Wolverhampton.

Wolverhampton – Olympiacos – Come arrivano alla gara

Buona stagione con qualche rimpianto per i Wolves che si piazzano 7° in Premier League seppur a pari punteggio con il Tottnenham, che riesce a qualificarsi per i gironi di Europa League 2020/21, qualificazione sfumata per il Wolverhampton vista la vittoria della FA Cup da parte dell’Arsenal, arrivato 8°.

Annata di successo in patria per l’Olympiacos, che ritorna al successo nazionale dopo 3 anni, vincendo il 45° scudetto del campionato greco, conquistato senza particolari patemi e subendo una sola sconfitta.

Wolverhampton – Olympiacos – Probabili formazioni

Wolverhampton (3-4-3): Rui Patricio; Boly, Saiss, Coady; Doherty, Neves, Dendoncker, Otto; Traoré, Jimenez, Jota.

Olympiacos (4-2-3-1): Allain; Elabdellaoui, Cissé, Ba, Tsimkas; Camara, Guilherme; Randjelovic, Fortounis, Valbuena; El-Arabi.

Wolverhampton – Olympiacos – Pronostico

Gara delicata visto il risultato dell’andata, visto il goal segnato in Grecia il Wolves ha un vantaggio in caso di nuovo pareggio. Consigliamo il segno combo X2+over 1,5.

Wolverhampton – Olympiacos – Dove vederla in tv e streaming

La sfida di Europa League sarà esclusiva di Sky che la trasmetterà sul canale satellitare Sky Sport Calcio Due (canale 252 del satellite), e anche attraverso SkyGo, applicazione disponibile per gran parte dei dispositivi Android e iOs, nonchè attraverso NowTv.