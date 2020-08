Calciomercato Lazio – Capitolo attacco: David Silva è vicinissimo, offerta importante per Muriqi

I prossimi giorni saranno molto importanti per la Lazio: oramai certa della qualificazione alla prossima Champions League, dopo l’eliminazione della Roma per mano del Siviglia, la società biancoceleste è più che mai desiderosa di puntellare la rosa attuale con elementi di livello, potendo contare anche sugli introiti che arriveranno dalla massima competizione europea.

David Silva è molto vicino

Procede in maniera spedita la trattativa che vede la Lazio molto vicina ad aggiudicarsi l’ex Mancester City David Silva, trattativa che da semplice dialogo è divenuta molto di più e si appresta ad avviarsi verso la fase finale: Igli Tare ha infatti incontrato il fratello-agente dello spagnolo a Roma, sulla base oramai nota di un accordo triennale a 4 milioni euro annui più bonus, proposta che è stata gradita dalla controparte tanto che le parti sono in costante contatto per definire i dettagli dell’accordo. Anche il padre del calciatore ha rivelato che l’idea di sbarcare a Roma è molto gradita, ed è anche superiore alla volontà da parte del figlio di ritornare a giocare in Inghilterra, nonchè all’ipotesi di un ritorno a Valencia, società dove è cresciuto calcisticamente.

Offerta per Vedat Muriqi

Parallelamente, il giornalista di Sky ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio rivela che anche la trattativa per portare a Roma, sponda laziale, Vedat Muriqi va avanti con convinzine da parte di Lotito: la Lazio infatti avrebbe offerto 18 milioni di euro per aggiudicarsi l’attaccante kosovaro del Fenerbahce, dopo che nel corso dell’ultima stagione ha messo a segno 17 reti condite da 8 assist, per caratteristiche ritenuto la “spalla” perfetta del capocannoniere Immobile fin dai primi approcci con il calciatore che può già contare una buona esperienza anche in campo internazionale a 26 anni (con la nazionale del Kosovo ha messo a segno 8 reti in 23 apparizioni). Nel fine settimana la trattativa può entrare nella fase “calda”.