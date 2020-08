Calciomercato Napoli – Confermati ufficialmente due terzini, la conferma dell’agente

Dopo Osimhen, e numerosi calciatori presi in esame per prendere il posto dell’oramai partente Callejon, il Napoli mette a segno una doppia operazione di mercato, stavolta in termini di rinnovo/permanenza.

Doppia riconferma

Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, rispettivamente terzino sinistro e destro, hanno infatti ufficialmente firmato il rinnovo di contratto con il club azzurro: manca l’annuncio della società ma l’agente dei due calciatori Mario Giuffredi, ha confermato che il tutto è stato siglato nella serata di ieri, attraverso Radio Punto Nuovo. Il tutto dovrà essere ovviamente confermato dalla società.

I dettagli

Grande riconoscimento per Giovanni Di Lorenzo, che è stato il primo acquisto del Napoli la scorsa estate, passato inizialmente in sordina ma che è stato l’elemento più continuo e di qualità della rosa azzurra in una stagione obiettivamente complicata, che ha visto il cambio di allenatore in dicembre. L’ex Empoli ha siglato un nuovo accordo a 2,8 milioni annui fino al 2026.

Discorso non troppo diverso per Mario Rui, che anche a causa dei ripetuti infortuni patiti da Ghoulam, è diventato il titolare dell’out mancino: anche per lui un prolungamento con ritocco dell’ingaggio, nella fattispecie fino al 2025 a 2,5 milioni a stagione.