DIRETTA MANCHESTER CITY REAL MADRID – Risultato live, Gol e Highlights

Gara dal grande fascino ed importanza quella che vedrà sfidare il Manchester City contro il Real Madrid, incontro valevole per gli ottavi di finale di Champions League, dopo le la partita di ritorno è terminata 2 a 1 per il club inglese. Fischio d’inizio alle ore 21.00 di venerdì 7 agosto, appuntamento allo stadio Etihad di Manchester.

Stato e forma delle squadre

Campionato terminato per entrambe, dagli esiti opposti: Il Manchester City non è riuscito a stare dietro all’incredibile cavalcata del Liverpool, finendo secondo in classifica in Premier, e quindi c’è voglia di rivalsa nella massima competizione europea.

Il Real Madrid ha invece vinto la Liga, dopo un testa a testa entusiasmante con il Barcellona, e stasera dovrà dare grande prova di forza per ribaltare il risultato dell’andata.

DIRETTA MANCHESTER CITY REAL MADRID Diretta Live – Highlights

Giornal.it aggiornerà in tempo reale l’articolo con ogni momento saliente del match, con tanto di clip video che verranno aggiunti. A termine del match verrà aggiunto anche un video di highlights.