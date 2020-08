Film Stasera in Tv – La spia russa – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film La spia russa. Coproduzione statunitense e canadese del 2016 per la regia di Shamim Sarif, con JRebecca Ferguson, Anthony Head, Antje Traue nei ruoli principali. Il film è la trasposizione cinematografica del romanzo omonimo Despite the Falling Snow pubblicato nel 2004 dalla stessa Sarif, regista della pellicola.

La spia russa – Trama

Una giovane donna, Katya, ha perso i suoi genitori durante le repressioni staliniste. Anche se lei si dichiara comunista, odia il regime ed è in realtà una spia per gli americani. Il suo ragazzo Misha l’aiuta anche a ottenere importanti informazioni. Come parte del suo incarico, incontra il giovane e bello Sasha, che appartiene all’élite del Cremlino. Katya finisce per sposare Sasha ma non tutto va secondo i suoi piani.

La spia russa – Trailer Video

La spia russa – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Despite the Falling Snow

Genere: Thriller, Romantico

Durata: 1h 35m

Anno: 2016

Paese: UK, Canada

Regia: Shamim Sarif

Cast: Rebecca Ferguson, Anthony Head, Antje Traue

La spia russa – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi venerdì 7 Agosto 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Totò, Peppino e i fuorilegge.