Juventus – Lione – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Oggi, 7 agosto, alle ore 21:00 va in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Lione allo stadio Allianz Stadium di Torino.

La Juventus è chiamata a ribaltare il risultato di svantaggio dell’andata dove i francesi del Lione vinsero per 1-0 grazie ad un goal realizzato da Tousart.

La Juventus arriva a questa gara dopo la vittoria dello scudetto non in grandissima forma, le ultime gare non sono state del tutto positive per i bianconeri di Maurizio Sarri.

Per il Lione, invece, non si conoscono le condizioni fisiche e mentali a cui arrivano a questa gara visto che di fatto ha giocato soltanto una partita ufficiale negli ultimi cinque mesi.

Juventus – Lione – Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo.

LIONE (3-5-2): Lopes; Marçal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimarães, Caqueret, Cornet; Dembélé, Depay.

Juventus – Lione – Pronostico

In una gara così importante vediamo come favorita la Juventus per qualità e motivazioni in quanto la qualificazione ai quarti per mister Sarri è un obiettivo minimo da raggiungere.

Juventus – Lione – Dove vederla in tv e streaming

La partita Juventus-Lione, con calcio d’inizio previsto alle ore 21:00, verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canali 201 e 252) mentre in streaming sarà visibile tramite l’applicazione Sky Go (per gli abbonati Sky) direttamente su pc, smartphone e tablet. Ci sarà anche la visione in chiaro garantita da Canale 5 HD.